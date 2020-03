UEFA ziet schrappen van het seizoen als een serieuze optie

De UEFA gaat er alles aan doen om de competities alsnog uit te spelen. Voorzitter Aleksander Ceferin benadrukt zaterdag in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica dat de UEFA ‘een plan A’, ‘een plan B’ en ‘een plan C’ heeft. Ook voor de Europese voetbalbond is het afwachten wanneer het coronavirus is verdwenen en er weer kan worden gevoetbald.

“In deze dramatische situatie is de gezondheid van de bevolking het belangrijkste. We moeten kijken hoe we deze coronacrisis kunnen overwinnen”, benadrukt Ceferin, die stelt dat de UEFA de Champions League en Europa League wil hervatten. “We hebben een plan A, B en C klaarliggen, maar we weten momenteel niet wanneer deze pandemie voorbij is. We staan dagelijks in contact met competities en clubs, maar we kunnen alleen afwachten, net als elke andere sector.”

Ceferin denkt dat een competitie ook nog kan worden uitgespeeld als er pas eind juni weer wordt begonnen met voetballen. Dat zou betekenen dat ook de UEFA aan een plan werkt om de transfermarkt later dan op 1 juli te openen. “Misschien kunnen we medio mei beginnen, of medio juni of eind juni”, blikt Ceferin vooruit. “Maar als dat niet lukt, dan moeten we dit seizoen vermoedelijk als verloren beschouwen."

Ceferin sluit echter ook niet uit dat het huidige voetbaljaar pas wordt afgerond als het nieuwe seizoen eigenlijk al had moeten beginnen. “We kunnen het seizoen ook na de zomer uitspelen voordat we het nieuwe beginnen. Maar dan moeten we daar wel overeenstemming over vinden met alle competities.”

Een eventuele finale van de Europa League en Champions League zonder publiek is geen optie. Daar wil Ceferin niet aan denken. “Nu weten we nog niet eens wanneer we weer kunnen spelen, met of zonder publiek. Als er geen ander alternatief meer is, dan moeten we het seizoen maar beëindigen.”