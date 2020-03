ADO Den Haag zegt negen voetballers voorlopig de wacht aan

ADO Den Haag heeft de spelers met een aflopend contract formeel op de hoogte gesteld van het feit dat hun arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is opgezegd. De cao schrijft voor dat betaald voetbalorganisaties dit voor 1 april moeten doen.

De opzegging van de aflopende contracten betreft een formele procedure, die niet direct hoeft te betekenen dat de spelers ook daadwerkelijk bij de club zullen vertrekken. Met één of meerdere spelers is of gaat ADO nog in gesprek over een langere samenwerking.

De spelers wiens aflopende contracten formeel zijn opgezegd zijn Elson Hooi, Dion Malone, Tomas Necid, Jordan Spence, Hugo Botermans, Mats van Kins en Keyennu Lont. Ook de aflopende contracten van de verhuurde spelers Hennos Asmelash (TOP Oss) en Thijmen Goppel (MVV Maastricht) zijn opgezegd.

De huurovereenkomsten van de spelers die door ADO gehuurd worden lopen komende zomer af. Voor het stilvallen van de Eredivisie stond de ploeg van Alan Pardew op de zeventiende plaats, die voor het eerst rechtstreekse degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie betekent. Mocht de Eredivisie niet worden hervat, is een van de scenario's dat ADO niet degradeert.