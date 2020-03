Van drie miljoen euro per jaar naar een uitkering door het coronavirus

De Uruguayaanse voetbalbond (AUF) heeft naar aanleiding van de coronacrisis ongeveer vierhonderd medewerkers op non-actief gezet, onder wie ook bondscoach Oscar Tabárez. De ‘noodzakelijke’ maatregelen in verband met de financiële huishouding van de AUF worden teruggedraaid zodra er weer gevoetbald kan worden.

De 73-jarige Tabárez, die naar verluidt drie miljoen euro per jaar verdient, is al sinds 2006 de bondscoach van het Zuid-Amerikaanse land. In 2010 haalde hij met Uruguay de halve finales van het wereldkampioenschap, waarin Oranje met 3-2 te sterk was. Een jaar later wonnen los Charrua onder leiding van el Maestro het toernooi om de Copa América.

“De voetbalbond is door de huidige crisissituatie genoodzaakt om een serie zware beslissingen te nemen. Dit doen we om het functioneren van ons instituut te beschermen”, zo schrijft de AUF in een verklaring. "Al onze medewerkers krijgen een werkloosheidsuitkering. We zeggen ook alle externe contracten tijdelijk op."

“De bal zal snel weer rollen”, blikt de voetbalbond aan het einde van de verklaring hoopvol vooruit. Ook alle tijdelijke contracten worden opgeschort. Alleen de essentiële functies om de bond draaiende te houden blijven bestaan.In Uruguay werden de competitie en andere evenementen op 13 maart voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ruim 270 mensen in het land zijn positief getest op het coronavirus. Er is nog niemand aan de gevolgen van het virus overleden, al deed de pandemie ook pas veel later zijn intrede in Zuid-Amerika.