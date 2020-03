‘Spelers komen Juventus tegemoet; Cristiano Ronaldo levert flink in’

De selectie van Juventus wil de club in financieel opzicht tegemoetkomen, zo schrijft Tuttosport zaterdag. Volgens de krant uit Turijn hebben de spelers onderling een akkoord bereikt over de verlaging van hun salaris. Het is nu zaak om de verlaging per individu uit te werken, daar de salarissen nogal verschillen.

Tuttosport stelt dat aanvoerder Giorgio Chiellini de kwestie eerst via een conference call met Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci en Gianluigi Buffon besprak. Het drietal steunde Chiellini in zijn voorstel, waarna de rest van de selectie aan de tand werd gevoeld. De saamhorigheid in de spelersgroep van Maurizio Sarri was groot, zo klinkt het.

Chiellini, voorzitter Andrea Agnelli en technisch directeur Fabio Paratici zullen in de komende dagen het een en ander papier op zetten, waarna de spelersgroep een definitief oordeel zal vellen. Volgens de lokale krant zal Ronaldo, de absolute grootverdiener van la Vecchia Signora, een bedrag van 3,8 miljoen euro mislopen.

De internationale spelersvakbond FIFPro maakt zich ondertussen zorgen over het feit dat steeds meer clubs snijden in de spelerssalarissen naar aanleiding van het stilliggen van de competities vanwege de uitbraak van het coronavirus. “We roepen clubs op om met de nationale vakbonden te overleggen wat er moet gebeuren", meldt de FIFPro zaterdag. “We begrijpen de problemen, maar het kan niet zo zijn dat zaken waar spelers recht op hebben zomaar aan de kant worden geschoven.”

"Buiten enkele Europese topcompetities om is er vaak sprake van geringe inkomsten voor voetballers. In veel landen verdienen ze echt niet meer dan een modaal salaris. Daardoor worden nu veel spelers heel zwaar getroffen.” Het is nog altijd onduidelijk wanneer en of de Serie A nog wordt hervat. De Italiaanse voetbalbond (FICG) zal een dezer dagen met een plan voor de salarissen komen.