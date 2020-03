Carragher: ‘Ronaldo doet echt bewust het tegenoverstelde van Messi’

Jamie Carragher speelde in zijn actieve loopbaan uitsluitend voor Liverpool en is van mening dat de status van a one-club man niet van invloed zou moeten zijn hoe goed een voetballer is. In de eeuwige discussie over Lionel Messi en Cristiano Ronaldo wordt vaak aangegeven dat de Argentijn het alleen in het tenue van Barcelona kán laten zien, terwijl de Portugees juist schitterde bij Manchester United, Real Madrid en Juventus.

De grote vraag is of Messi ook elders in clubverband zou schitteren, maar dat is in de optiek van Carragher een overbodige vraag. “Het is gewoon stom. Het is absoluut idioot. Messi speelt voor een topclub, hij is de beste speler van Barcelona én de beste speler van Europa. De beste voetballers laten het zien tegen de beste clubs op belangrijkste momenten en dat is hij wat hij doet. Ik luister niet echt naar de mening van anderen hierover.”

“Fair play richting Cristiano Ronaldo en natuurlijk uitstekend, maar het is niet iets waar Messi kritiek voor dient te krijgen”, oordeelt de oud-verdediger, die 737 duels voor Liverpool speelde. Carragher stelt dat Ronaldo van club verandert om zich te bewijzen jegens degenen die hem voortdurend met Messi vergelijken. “Ja, dat is denk ik de reden dat hij een paar transfers heeft gemaakt. Ik denk dat hij weet dat hij altijd wordt gezien als de nummer twee net achter Messi.”

“Een zeer slimme zet van Cristiano. Hij kan zeggen dat hij in diverse landen de landstitel heeft gewonnen en topscorer is geworden. Dan kan hij nog meer geprezen worden. Ik denk dat hij echt bewust het tegenoverstelde doet van wat Messi doet en zich op die manier wil onderscheiden”, benadrukt Carragher. “Fabio Baresi en Paolo Maldini zijn echt geen mindere verdedigers omdat ze nooit bij AC Milan zijn vertrokken. Dat gaat ook op voor Messi. Zeg nou zelf, waarom zou hij Barcelona moeten verlaten?”