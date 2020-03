Sambavoetbal op komst bij Ajax: ‘Ik wil een van de beste ter wereld worden’

Giovanni maakte begin maart de overstap van Santos naar Ajax, nadat de wereldvoetbalbond FIFA groen licht had gegeven voor de overstap. De achttienjarige Braziliaan kan zich door het coronavirus echter nog niet melden in zijn nieuwe werkomgeving. Giovanni is door zijn vader vernoemd naar oud-voetballer Giovanni, die in het verleden voor onder meer Barcelona speelde. “Maar Ronaldinho was mijn grote voorbeeld. De manier waarop hij dribbelde en scoorde was echt bijzonder”, benadrukt de tiener.

Giovanni voetbalde op straat en trainde bij een voetbalschool tot hij op tienjarige leeftijd de overstap naar Santos maakte. “Het leverde me uiteindelijk de overstap naar Ajax op en daar ben ik heel blij mee. Ik wil een heel grote voetballer worden en daar kan Ajax mij bij helpen”, vertelt hij op de clubsite van Ajax. Giovanni is na David Neres, Danilo en nieuwe aanwinst Antony de vierde Braziliaan die het rood-wit van Ajax gaat dragen. ‘’Dat maakt dingen zeker makkelijker voor mij. Het had ook wel degelijk invloed op mijn beslissing om voor Ajax te kiezen.”

“Ik denk dat ik veel kan leren van David (Neres, red.) Ik kende hem van naam en wist dat hij een heel goede speler was, maar ik heb hem voor het eerst in Nederland ontmoet.” In korte tijd zijn Neres en Giovanni bevriend geraakt. “We hebben dezelfde humor. Ik ben bijna altijd met hem sinds ik in Nederland ben. Ik ga vaak naar zijn huis en dan spelen we een Braziliaans kaartspel. Ook Danilo ken ik, omdat hij ook bij Santos heeft gespeeld. Ik liep hem tegen het lijf in een kleedkamer op de Toekomst.

“Antony heb ik nog niet ontmoet, maar hij is een heel goede speler. Ik hoop dat we met z’n vieren kunnen zorgen voor veel samba in Amsterdam.” Giovanni is een middenvelder die het liefst 'op 10' speelt maar ook op de flanken terecht kan. “Ik wil een van de beste spelers van de wereld worden, de Champions League en het WK winnen. Of dat realistisch is? Ik geloof dat mijn dromen mogelijk zijn, als ik bescheiden blijf en hard werk. Trainen, trainen, trainen!”