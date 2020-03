VZ Quarantaine Quiz: Alle oplossingen!

Deze week hebben geprobeerd wat vermaak te bieden tijdens het thuiszitten in de coronacrisis met de VZ Quarantaine Quiz. Na vijf rondes, een hoop zweetdruppels en een heleboel (in)correcte antwoorden is hier nu eindelijk de verlossing: de vijf oplossingen en de bijbehorende winnaars van de waardechecks van Voetbalshop.nl. Voor degenen die de rondes eerst nog willen spelen, volgen hier eerst de links naar de opgaves en daarna de antwoorden!

VZ Quarantaine Quiz Ronde #1: Voetbal Citatenpuzzel

Van welke bekende gezichten uit de voetballerij zijn deze twintig uitspraken? Bekijk puzzel

VZ Quarantaine Quiz Ronde #2: De Muzikale Opstelling

Gebruik je muzikale kennis om de opstelling van het Nederlands elftal te maken en de laatste speler te vinden! Lees artikel

VZ Quarantaine Quiz Ronde #3: Voetbalreclames

In ronde #3 van de VZ Quarantaine Quiz zoeken we de antwoorden op vragen bij tien bekende voetbalreclames uit het verleden. Lees artikel

VZ Quarantaine Quiz Ronde #4: Opmerkelijke momenten in de Eredivisie

In de vierde ronde van de VZ Quarantaine Quiz twintig opmerkelijke momenten uit de Eredivisie. Vind de juiste spelers en bijbehorende letters bij de omschrijvingen om het antwoord te vinden. Lees artikel

VZ Quarantaine Quiz Ronde #5: Knappe Koppen

In de vijfde en laatste ronde van de VZ Quarantaine Quiz zoeken we de spelers bij een elftal bijzonder kapsels. Vind de juiste namen en bijbehorende letters om de oplossing te vinden. Lees artikel

Ronde #1: De Voetbalcitatenpuzzel

Antwoorden

1. (M) Aad de Mos

2. (O) Rinus Michels

3. (U) Willem van Hanegem

4. (R) Romária de Souza Faria

5. (A) Sierd de Vos

6. (S) Hans van Breukelen

7. (C) Ernst Happel

8. (O) Wesley Sneijder

9. (O) Cristiano Ronaldo

10. (R) Bert Jacobs

11. (T) René van der Gijp

12. (T) Zlatan Ibrahimovic

13. (O) Leo Beenhakker

14. (C) Johan Cruijff

15. (H) Didier Drogba

16. (N) Louis van Gaal

17. (O) Diego Maradona

18. (O) Co Adriaanse

19. (I) Jeroen Grueter

20. (T) Marco van Basten

Oplossing: ‘Moura scoort toch nooit’ (Valentijn Driessen)

Winnaar: Erens



Ronde #2: De Muzikale Opstelling

Antwoorden

RB: Denzel Dumfries (Danzel – Pump it up)

RM Donny van de Beek (Donnie – Barry Hayze)

RW: Quincy Promes (Calvin Harris ft. Sam Smith - No promises)

CS: Memphis Depay (Marc Cohn – Walking in Memphis)

LB: Daley Blind (The Weeknd – Blinded by the light)

RCV: Matthijs de Ligt (The Weeknd – Blinded by the light)

DM: Marco Bizot (Marco Borsato – Dromen zijn bedrog)

LW: Ryan Babel (Mumford & Sons – Babel)

CM: Frenkie de Jong (Frankie goes to Hollywood – Relax)

LM: Georginio Wijnaldum (Christina Aguilera – Genie in a bottle)

LCV: Virgil van Dijk (Paul van Dyk – We are alive)

Oplossing: ‘Mo Ihattaren’

Winnaar: @yannickbrasser



Ronde #3: Voetbalreclames

Antwoorden

1. Bavaria

2. Blokker

3. Zuid-Afrika

4. Beesie

5. Calvé

6. Tweeduizenacht

7. Geluksvogel

8. Bavaria

9. Vuvuzela

10. Nationale Nederlanden

Oplossing: ‘Verschoven’

Winnaar: @murty020



Ronde #4: Opmerkelijke momenten in de Eredivisie

Antwoorden:

1. (N) Jozy Altidore

2. (E) Martin Pieckenhagen

3. (B) Luis Suárez

4. (O) Erik Cummins

5. (J) Sébastien Sansoni

6. (S) Bryan Smeets

7. (A) Blaise Nkufo

8. (N) Mateja Kezman

9. (E) Arnold Kruiswijk

10. (M) Afonso Alves

11. (A) Pa-Modou Kah

12. (N) Kevin Conboy

13. (J) Nicky Hofs

14. (A) Maikel Aerts

15. (G) Robin Nelisse

16. (U) Thomas Baelum

17. (D) Keisuke Honda

18. (E) Gerry Koning

19. (L) Khalid Sinouh

20. (J) Jeroen Zoet

Oplossing: ‘Nebojsa (&) Nemanja Gudelj’

Winnaar: Buffeltje



Ronde #5: Knappe Koppen

Antwoorden

LB: Taribo West

RB: Héctor Bellerin

RM: David Beckham

LW: Ryan Babel

GK: Petr Cech

RCB: Jaap Stam

LM: Marek Hamsík

CS: Ronaldo Luís Nazário de Lima

RW: Shanice van de Sanden

CM: Carlos Valderrama

LCB: David Luíz

Oplossing: ‘We kappen nou’

Winnaar: @nissimsharabani

Dit was de VZ Quarantaine Quiz! Tot slot bedanken we graag Voetbalshop voor het beschikbaar stellen van de prijzen en jij bedankt voor het meespelen! Laat ons weten wat je ervan vond in de comments.