PEC Zwolle vreest in ‘het ravijn in te storten’: ‘Ik maak me grote zorgen’

De voetbalwereld wordt hard geraakt door de uitbraak van het coronavirus, zo merkt ook PEC Zwolle. Voorzitter Adriaan Visser merkt dat de club harde klappen krijgt nu de Eredivisie is stilgelegd en het volstrekt onduidelijk is wanneer de bal weer gaat rollen. De Zwollenaren lopen grote inkomsten mis en wanneer de competitie niet op relatief korte termijn hervat wordt, kan de huidige nummer vijftien van de competitie in grote problemen komen.

Visser ziet de toekomst somber tegemoet. “We kunnen de salarissen voorlopig betalen, maar ik maak me grote zorgen over volgend seizoen”, zegt Visser in De Telegraaf. “We zijn gebaat bij duidelijkheid om een strategie te kunnen bepalen. Als we te lang niets kunnen doen, storten we op het eindpunt in het ravijn. We hebben veel contact met onze sponsoren, bij een aantal is de omzet gedaald tot het nulpunt. Als we in de Eredivisie wegkomen met een omzetdaling van vijf tot vijftien procent, mogen we onze handjes dichtknijpen.”

Bij SC Heerenveen zijn er vooralsnog geen problemen. “Gelukkig hebben we de liquiditeit redelijk onder controle”, reageert algemeen directeur Cees Roozemond. “Ik doe geen uitspraak over hoe lang we vooruit kunnen, maar uit een bodemloze put scheppen is niet aan de orde. Daar moeten inkomsten tegenover staan. Heerenveen moet nog drie thuisduels en mocht er niet meer gespeeld worden of zonder publiek dan zal het recetteverlies neerkomen op zo’n 250.000 euro.”

FC Groningen-directeur Wouter Gudde merkt op financieel gebied nog weinig van de gevolgen van het coronavirus. “We merken nog niet veel onder sponsoren, maar je hoeft geen hoogleraar te zijn om te weten dat de gevolgen zich zullen laten voelen hoe langer dit duurt. Daarom moeten we solidair, met achttien clubs, tot een oplossing komen.”