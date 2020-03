Ferdinand geeft Coutinho transferadvies en hoopt op deal in Londen

Rio Ferdinand denkt dat Tottenham Hotspur en Philippe Coutinho elkaar uit de brand kunnen helpen. De Braziliaan van Barcelona, dit seizoen verhuurd aan Bayern München, zou volgens de oud-verdediger van toegevoegde waarde zijn voor het elftal van manager José Mourinho. Coutinho verliet Liverpool in januari 2018 voor Barcelona, maar heeft zijn transfersom van 145 miljoen euro geen moment weten waar te maken.

Coutinho kwam voor dit seizoen niet voor in de plannen van de inmiddels vertrokken trainer Ernesto Valverde. Hij vertrok op huurbasis naar Bayern, dat naar verluidt geen gebruik gaat maken van de optie tot koop. Volgens Spaanse media mag Coutinho na dit seizoen vertrekken en een terugkeer naar de Premier League is niet ondenkbaar, zo zegt Ferdinand. Coutinho werd reeds gelinkt aan clubs als Arsenal en Chelsea, maar de oud-international ziet hem graag naar the Spurs gaan.

“Bij Liverpool was hij een fantastische speler, maar sinds hij daar is vertrokken heeft hij niets meer laten zien”, zegt Ferdinand tijdens een Q&A op Instagram. “Hij had het moeilijk bij Barcelona en wist zich niet aan te passen. Ook bij Bayern heeft hij het niet geweldig gedaan. Ik vind hem nog altjid een goede speler met veel talent, maar hij moet gered worden. Een terugkeer naar de juiste club in de Premier League kan zijn redding zijn, dat heeft hij nodig.”

Ferdinand denkt dat een transfer naar Manchester United geen optie is. “Ik zei dat United een optie was, maar dat was voordat Bruno Fernandes daar opdook”, aldus Ferdinand, die gevraagd wordt of Arsenal misschien een optie is voor Coutinho. Hij denkt echter dat Tottenham er goed aan zou doen om hem in huis te halen. “Of hij Spurs beter zou maken? Ja, honderd procent. Spelers als Harry Kane, Dele Alli en Heung-Min Son hebben baat bij een speler zoals hij.”

“Ik denk dat hij een geweldige toevoeging zou zijn voor de selectie van Spurs. Hij zou Arsenal ook beter maken, maar waar moet je hem neerzetten in het systeem dat zij spelen? Ze hebben Mesut Özil al”, vervolgt Ferdinand. “Er zijn maar weinig ploegen die Coutinho kunnen betalen. Bij Manchester City en Liverpool zou hij niet passen.” Het contract van de 61-voudig international in het Camp Nou loopt door tot medio 2023.