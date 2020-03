Wijnaldum onthult reden achter rugnummer: ‘Hij was mijn favoriete speler’

Georginio Wijnaldum speelt al jaren met nummer vijf op zijn rug, een ongebruikelijk rugnummer voor een middenvelder. Op Instagram heeft de Oranje-international laten weten waarom hij sinds zijn overstap van PSV naar Newcastle United is overgestapt van nummer tien naar vijf. Hij draagt het nummer omdat Zinédine Zidane altijd zijn idool is geweest.

“Vijf is een heel bijzonder nummer voor mij”, aldus Wijnaldum tijdens een live-uitzending op Instagram. “Het was mijn geluksgetal in mijn jeugd, maar ook het nummer van mijn favoriete speler: Zinédine Zidane.” De voormalig Frans international speelde bij Juventus nog met rugnummer 21, maar koos voor nummer 5 toen hij in 2001 de overstap maakte naar Real Madrid. Bij de nationale ploeg van Frankrijk droeg Zizou nummer tien.

Wijnaldum brak bij Feyenoord door met rugnummer 25 en stapte bij PSV over naar 10. “Bij Newcastle United koos ik voor vijf en toen ik naar Liverpool ging, hield de club dat nummer voor mij apart. Daar was ik heel blij mee”, aldus de 29-jarige Oranje-international, die antwoord geeft op de vraag wie zijn moeilijkste directe tegenstander was. “Dat was Andrés Guardado”, vertelt Wijnaldum.

“Ik stond tegenover hem tijdens een wedstrijd op het WK. Het was ontzettend heet en hij bleef maar rennen. Daar had ik veel moeite mee. Bovendien is hij ook een uitstekende voetballer. Het was lastig om hem af te stoppen. Maar uiteindelijk wonnen we de wedstrijd.” Oranje won de achtste finale op het WK van 2014 met 2-1 door een late benutte strafschop van Klaas-Jan Huntelaar. Het team van bondscoach Louis van Gaal werd in de halve finale uitgeschakeld door Argentinië, maar sloot het toernooi af met een 3-0 overwinning op Brazilië in de troostfinale.