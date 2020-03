PSV laat acht spelers vertrekken; Ibrahim Afellay in onzekerheid

PSV neemt na dit seizoen afscheid van acht spelers. De clubleiding van de Eindhovenaren heeft Daniel Schwaab, Yanick van Osch, Maxime Soulas, Robin Lauwers, Oliver Horvath, Steven Theunissen, Baggio Wallenburg en Amar Catic laten weten dat er geen toekomst meer voor hen is bij de huidige nummer vier van de Eredivisie. Over het al dan niet verlengen van de aflopende verbintenis van Ibrahim Afellay neemt de club in een later stadium een besluit.

Op de clubwebsite meldt PSV dat Schwaab en Van Osch, twee spelers uit de A-selectie van trainer Ernest Faber, mogen uitkijken naar een nieuwe club. Het tweetal heeft een aflopend contract en technisch manager John de Jong heeft hen niet nodig in het nieuwe seizoen. Schwaab was vorig jaar vertrokken bij PSV toen hij op voorspraak van toenmalig trainer Mark van Bommel terug werd gehaald. Dit seizoen kwam de ervaren kracht tot achttien Eredivisie-duels; zijn totaal voor PSV staat op 103 competitieduels.

Ook Afellay heeft een aflopend contract, maar de clubleiding heeft nog geen besluit genomen over de toekomst van de aanvoerder in het Philips Stadion. Mike van de Meulenhof en Youri Roulaux hebben eveneens een contract tot medio 2020 en ook in deze gevallen neemt PSV de tijd om een besluit te nemen. Soulas, Lauwers, Horvath, Theunissen, Wallenburg en Catic hebben voor 1 april een aangetekende brief gehad, waarin duidelijk wordt gemaakt dat hun contracten worden opgezegd. Dit moest voor deze datum gebeuren omdat de verbintenissen anders met een jaar verlengd zouden worden.