Kieft geraakt door DWDD: ‘Dat hij soms in het bed van Appie slaapt’

De uitzending van De Wereld Draait Door over Abdelhak Nouri heeft diepe indruk gemaakt op Wim Kieft. Afgelopen donderdag stond de op een na laatste aflevering van het televisieprogramma volledig in het teken van de Ajacied. De manier waarop Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Steven Bergwijn over hun vriend spraken, greep Kieft aan. De oud-international vindt het jammer dat Ajax er niet in is geslaagd om het dossier in samenspraak met de familie Nouri te sluiten.

“Bergwijn is geen prater, maar zijn gekwetstheid was zo voelbaar, zijn pijn dat z’n jeugdvriendje bij Ajax dit is overkomen”, schrijft Kieft zaterdag in zijn column voor De Telegraaf. “Of Van de Beek over z’n regelmatige bezoekjes aan z’n maatje en dat hij soms in het bed van ’Appie’ slaapt. De Jong, die toch niet verlegen is maar naar woorden zoekt als het over Nouri gaat. Deze jongens voelen de pijn, niet van wel of geen Barcelona voor Nouri, maar zoals hun makker thuis ligt en leeft.”

Kieft zag dat de drie Oranje-internationals nederig aan tafel zaten tijdens het gesprek met Matthijs van Nieuwkerk en tafelheer Humberto Tan. “Bergwijn, Van de Beek en De Jong stonden zo dichtbij dat deze hele situatie deze spelers voor de rest van hun leven in en buiten het voetbal vormt. Tottenham Hotspur, Ajax of Barcelona, mooi, prachtig, maar zij zullen de relativiteit van alles beseffen, als geen ander weten hoe dun het draadje is en hoe vergankelijk succes”, aldus Kieft. “Dat laat deze spelers door het Nouri-drama nooit meer los en als ze er al niet naar handelden, dan doen ze dat sindsdien. Ik geloof niet in rare uitspattingen van deze drie.”

Ongeveer 1,7 miljoen mensen zagen de aflevering van DWDD over Nouri. “De impact van die uitzending van DWDD was heel groot. Aan de lelijke kant, aan de dossierkant van het verhaal Nouri, miste ik wel het weerwoord van Ajax. Maar een club zo groot als Ajax had in aanvang alles in het werk moeten stellen om niet in deze situatie terecht te komen. Hoe langer de familie Nouri en Ajax tegenover elkaar staan om deze zaak, vooral financieel, af te handelen, hoe harder de standpunten worden, hoe onwrikbaarder iedereen zich opstelt en hoe verder partijen uit elkaar drijven. Zonder precies alle ins en outs te kennen, moet je dit oplossen”, aldus Kieft.