Ajax-selectie blijft mogelijk ‘grotendeels intact’ vanwege ‘luxepositie’

Guido Albers denkt dat de verwachte leegloop bij Ajax komende zomer mee kan vallen door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. De zaakwaarnemer van onder meer Donny van de Beek en Carel Eiting verwacht dat directeur voetbalzaken Marc Overmars diverse spelers aan hun contract zal houden wanneer het juiste bedrag niet op tafel wordt gelegd. “De afgelopen periode heeft de hele Eredivisie veel geld gekost en niemand weet wanneer het ophoudt. Alleen Ajax zit in een luxepositie”, zegt Albers in een interview met De Telegraaf.

Hakim Ziyech is voor maximaal 44 miljoen euro aan Chelsea verkocht en de verwachting is dat meerdere basisspelers de deur in de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht zullen trekken. Albers denkt dat er wellicht minder spelers zullen vertrekken nu het coronavirus grote financiële schade aanricht in de voetbalwereld. “Het was misschien niet de bedoeling, maar het zou me niet verbazen als Marc Overmars er weer in slaagt de selectie grotendeels intact te houden”, aldus de zaakwaarnemer tegenover de krant. “Ajax heeft als enige club in Nederland veel geld op de bank en dat zorgt voor een enorme power.”

Spelers als André Onana, Daley Blind, Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek en David Neres werden de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. “Maar als de coronacrisis ervoor zorgt dat niet de prijzen worden betaald die Ajax wil, dan houdt de club ze gewoon aan hun contract. Ajax heeft namelijk een buffer op de bank en hoeft niet te verkopen”, aldus Albers. Hij benadrukt echter wel dat Overmars mogelijk toezeggingen heeft gedaan om mee te werken aan transfers. Het opwaarderen en verlengen van de contracten zou tot de mogelijkheden behoren als het juiste bod niet wordt uitgebracht.

Albers rekent de komende transferperiode op weinig spectaculaire transfers. “Om de gaten in de begroting te dichten, zullen de clubs het maximale voor hun spelers vragen, terwijl de kopende clubs zo min mogelijk willen uitgeven. Een groot verschil tussen vraag en aanbod zorgt vaak voor een rustige transfermarkt”, aldus Albers, die desondanks niet wil uitsluiten dat spelers van Ajax in trek zullen zijn. “De Premier League-clubs bijvoorbeeld krijgen volgend seizoen weer enorme televisie-opbrengsten. Dus zal er echt nog wel een heel grote transfer plaatshebben. Alleen denk ik dat clubs in plaats van vijf spelers nu die éne voetballer kopen die ze écht graag willen.”