‘Ferdi Kadioglu kan Fenerbahçe verlaten en terugkeren naar oude trainer’

Ferdi Kadioglu was dit seizoen voor de coronabreak bezig aan een opmars bij Fenerbahçe, maar de aanvallende middenvelder heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Sari Kanaryalar al gespeeld. Het Turkse Fotospor meldt namelijk dat het Derby County van manager Philip Cocu zijn oog heeft laten vallen op de twintigjarige Kadioglu.

Saillant detail: Cocu werd in juni 2018 aangesteld als trainer van Fenerbahçe. Een maand later maakte de Turkse topclub op voorspraak van Cocu 1,4 miljoen euro over aan NEC in ruil voor de diensten van Kadioglu. De offensieve middenvelder zou zijn debuut onder Cocu echter nooit maken, want laatstgenoemde werd op 28 oktober dat jaar na slechts drie zeges in vijftien officiële wedstrijden alweer de laan uitgestuurd bij Fenerbahçe.

Volgens Fotospor is van een deal tussen Derby County en de Turkse grootmacht nog lang geen sprake: de club uit de Engelse Championship heeft een bod uitgebracht van vijf miljoen euro, maar Fenerbahçe wil liefst het drievoudige daarvan zien. Kadioglu is bezig aan zijn tweede seizoen in Turkije. De jeugdinternational van Oranje kan in de huidige jaargang meer en meer rekenen op speelminuten en maakte op 7 maart tegen Denizlispor (2-2) zijn basisdebuut in de Turkse Süper Lig.

In zijn eerste jaargang in Istanbul moest Kadioglu lange tijd geduld hebben: pas op 20 december 2018 gunde trainer Ersun Yanal de Turkse Nederlander zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen Giresunspor (2-5 winst). Tot een debuut in de competitie kwam het in het seizoen 2018/19 helemaal niet voor Kadioglu: daar moest de jongeling voor wachten tot 19 augustus van afgelopen jaar, toen hij mocht invallen tegen Gaziantep en ook direct scoorde (5-0). Dit seizoen staat de teller voor Kadioglu in totaal op 15 competitieduels, waarin hij 2 goals maakte.