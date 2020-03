‘Ajax en Internazionale krijgen concurrentie van Napoli op transfermarkt’

Jan Vertonghen is op weg naar de uitgang bij Tottenham Hotspur, maar hoeft allerminst te vrezen dat hij komend seizoen zonder werkgever komt te zitten. Eerder werd al bekend dat Ajax en Internazionale de bijna transfervrije centrumverdediger graag zouden inlijven, nu komt daar Napoli volgens Sky Italia nog bij.

Francesco Modugna, als journalist werkzaam voor de Italiaanse tv-zender, maakt bij het lokale Radio Kiss Kiss melding van de interesse van Napoli. "Vertonghen is een naam die de laatste maanden rond Napels rondzingt. Het zou een uitstekende aanwinst zijn voor de club, maar het risico bestaat dat er een biedingsstrijd ontstaat", zegt Modugna, die denkt dat Napoli niet met Internazionale kan concurreren als het gaat om het salaris voor Vertonghen.

Vertonghen wordt al lange tijd nadrukkelijk gelinkt aan Ajax, dat begin januari een serieuze poging ondernam om de Belg over te nemen van Tottenham. Met name het hoge salaris dat Vertonghen opstrijkt bij Tottenham, naar verluidt vier tot vijf miljoen euro per jaar, vormde toen een struikelblok voor de overgang. Daarnaast wilden the Spurs ondanks het bijna aflopende contract van de 118-voudig international een transfersom ontvangen. Omdat Vertonghen als dertigplusser geen restwaarde vertegenwoordigt, zag Ajax dat absoluut niet zitten.

Onlangs liet Vertonghen in cryptische bewoordingen weten dat wat hem betreft een terugkeer naar Ajax nog niet van de baan is. "Een terugkeer naar Ajax? Wie weet, dat zit wel in de planning", zo zei Vertonghen tegenover Kat Kerkhofs, de vrouw van Napoli-aanvaller Dries Mertens, die werkt voor de Belgische tv-zender Vier. Vertonghen is bij Tottenham bezig aan zijn achtste en zeer waarschijnlijk laatste seizoen. In de huidige jaargang kwam hij tot negentien Premier League-duels, waarin hij eenmaal scoorde.