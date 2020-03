Veronica Inside doet barre relatie Gözübüyük, Makkelie en Nijhuis uit de doeken

Het botert niet tussen enkele arbiters uit de Eredivisie, zo beweren de tafelgasten van Veronica Inside vrijdagavond. Valentijn Driessen en Johan Derksen reageren op het interview tussen Andy van der Meijde en Serdar Gözübüyük in het online programma Bij Andy in de Auto, waarin de scheidsrechter een collega uit de Eredivisie ervan betichtte dat die achter zijn rug om probeerde om de carrière van Gözübüyük schade toe te brengen.

Aan de tafel van Veronica Inside wordt geconcludeerd dat Gözübüyük, die belooft de details uit de doeken te doen in een boek dat hij uitbrengt in de zomer, doelt op Danny Makkelie. "Honderd procent", stelt Driessen, chef voetbal van De Telegraaf. Hij legt uit dat Gözübüyük in 2010 als arbiter debuteerde in de Eredivisie, kort nadat Makkelie zelf op het hoogste podium begon te fluiten. Makkelie zou Gözübüyük altijd als 'een bedreiging' en als zijn 'grootste concurrent' hebben gezien. "Zeker in het begin: Bert van Oostveen zat er toen nog (als directeur betaald voetbal, red.). Die vond het natuurlijk wel leuk: zo'n troetelallochtoon."

Volgens Valentijn Driessen zou behalve Gözübüyük ook een andere scheidsrechter, Bas Nijhuis, een moeizame relatie onderhouden met Makkelie. Hij wijst naar de personele wijziging in 'team-Makkelie' in Champions League-wedstrijden. In de eerste drie Champions League-wedstrijden van dit seizoen waarin Makkelie de hoofdscheidsrechter was, Atletico Madrid - Juventus (2-2, 18 september), Red Bull Salzburg - Liverpool (2 oktober, 4-3) en Borussia Dortmund - Internazionale (3-2, 5 november), ging Nijhuis mee als AVAR, de assistent van videoscheidsrechter Jochem Kamphuis. Maar toen Makkelie deze maand werd aangesteld voor het duel tussen Liverpool en Atlético Madrid (2-3) in de kwartfinales, nam hij Kevin Blom mee als AVAR. Zodoende bleef Nijhuis thuis.

Gözübüyük fileert collega: ‘Hij loopt nog net niet op naaldhakken'

Serdar Gözübüyük sprak in 'Bij Andy in de Auto' openlijk over zijn onenigheid met een collega-scheidsrechter. Lees artikel

"Makkelie heeft Nijhuis eruit gewerkt", verzekert Driessen. Volgens Johan Derksen gaat Nijhuis zelf ook niet graag met Makkelie naar Europese wedstrijden. "In het buitenland is het de grote Makkelie-show. Hij wil de dagindeling helemaal zelf bepalen, vindt dat ze allemaal hetzelfde tenue aan moeten hebben ... Daar heeft Bas allemaal geen zin in." De KNVB zou beide arbiters hebben verteld dat ze de onenigheid 'onderling' moeten uitvechten. De bond is volgens Derksen niet bepaald op de hand van Nijhuis, wat ook te maken zou hebben met diens vaste bezoekjes aan Veronica Inside.

Nijhuis neemt vaak plaats in de studio van het praatprogramma, waar de analisten niet zelden kritiek uiten op de optredens van Makkelie als arbiter. "Hij wordt nu met tweederangs wedstrijden opgescheept, omdat hij natuurlijk hier zit te oreren", meent Derksen. Driessen bevestigt die lezing en beweert zelfs dat Makkelie dezelfde boodschap uitdroeg aan Nijhuis in een berichtje op WhatsApp. "Makkelie stuurde een appje naar Makkelie: als ze nog zo blijven praten over mij bij VI, dan is het wieberen voor jou. Dan ben je natuurlijk een enge gozer. "