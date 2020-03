Iconische Confrontaties: Feyenoord 2001/02 versus 'Gio's Army'

In deze periode zonder voetbal grijpt Voetbalzone terug naar het verleden. In de rubriek Iconische Confrontaties zetten we twee teams tegenover elkaar waarover vandaag de dag nog altijd met veel respect gesproken wordt. Via een poll onderaan dit artikel wordt door jullie bepaald welk team zou winnen als beide ploegen het tegen elkaar zouden opnemen. In navolging van edities met Ajax en PSV, zetten we nu de twee meest succesvolle teams van Feyenoord van deze eeuw tegenover elkaar.

Feyenoord 2001/02

In het seizoen 2001/02 was de ploeg van toenmalig trainer Bert van Marwijk in Nederland weinig succesvol. De laatste keer dat de landstitel in de wacht werd gesleept was in 1999 en de laatste eindzege in het bekertoernooi dateerde van 1995. De honger naar een prijs was groot in Rotterdam. Hoewel Feyenoord in de KNVB Beker niet verder kwam dan de kwartfinale en de landstitel aan Ajax moest laten, werd het toch een seizoen om nooit te vergeten. De Rotterdammers wonnen namelijk de UEFA Cup. Op 8 mei 2002 werd in De Kuip Borussia Dortmund verslagen. De weg naar de finale was indrukwekkend en begon in de groepsfase van de Champions League. In een poule met Bayern München, Sparta Praag en Spartak Moskou eindigde Feyenoord op de derde plaats, waardoor overwintering in Europa een feit was. De Eredivisie-club stroomde in de kruisfinales van de UEFA Cup in en daarin trof het SC Freiburg. Na een 1-0 thuiszege was een 2-2 gelijkspel in Duitsland genoeg voor een plek in de kwartfinale. Met name de vrije trap van Pierre van Hooijdonk is bij velen blijven hangen: hij schoot raak vanuit een onmogelijke hoek.

Toen in de volgende ronde over twee duels werd afgerekend met Rangers FC, stond een bijzondere kwartfinale op het programma aangezien PSV de tegenstander was. In het Philips Stadion werd het 1-1, waardoor de Rotterdammers een goede uitgangspositie hadden. In de return in De Kuip kwamen de Eindhovenaren een kwartier voor tijd op voorsprong via Mark van Bommel. Met nog maar een paar minuten op de klok waren de bezoekers dicht bij de halve finale, maar was het Van Hooijdonk die een verlenging uit het vuur sleepte. Het liep uiteindelijk uit op strafschoppen, die Feyenoord beter nam dan PSV en zich in de halve finale mocht melden. De ploeg van Van Marwijk werd gekoppeld aan Internazionale. De Italianen waren op papier sterker, maar desondanks wist de Nederlandse topclub zich te plaatsen voor de finale. In het eigen stadion speelde Feyenoord vervolgens de finale tegen Borussia Dortmund en won het met 3-2 door goals van Van Hooijdonk (2) en Tomasson. Nog altijd is Feyenoord de laatste Nederlandse club die een grote prijs in de wacht sleepte.

De opstelling van Feyenoord in de UEFA Cup-finale tegen Borussia Dortmund.

Feyenoord 2016/17

Dirk Kuyt was in 2015 teruggekeerd in Rotterdam met als droom om af te sluiten met een landstitel met Feyenoord. Met Ajax en PSV als titelconcurrenten was het team van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst lang geen topfavoriet. Toch slaagde Feyenoord erin om kampioen te worden. Met Kuyt als aanjager en gezicht van de club werd het geloof in de titel gedurende het seizoen steeds groter. Kuyt was van onschatbare waarde voor dit team, maar dat gold voor meer spelers uit de ploeg. Brad Jones was de betrouwbare keeper, met Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden vlak voor hem als sterk centraal duo. Op het middenveld knapte Karim El Ahmadi het vuile werk op en in de punt van de aanval scoorde Nicolai Jörgensen aan de lopende band. Maar ook de bank was belangrijk in het kampioensjaar. Onder anderen Michiel Kramer tekende als invaller voor een aantal belangrijke doelpunten. Van Bronckhorst had een relatief brede selectie en wiste mede daardoor constant te presteren. Op speelronde 33 kon de landstitel gegrepen worden, maar op bezoek bij Excelsior ging het compleet mis: 3-0. Een week later was het alsnog raak toen voor eigen publiek Heracles Almelo met 3-1 opzij werd gezet.

De opstelling van Feyenoord in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Uitgelicht: Pierre van Hooijdonk en Dirk Kuyt

Van Hooijdonk was zonder twijfel de sterspeler van Feyenoord in het seizoen 2001/02. Hij nam zijn ploeg bij de hand en scoorde wanneer het moest. In de Eredivisie werd hij topscorer met 24 doelpunten en dezelfde titel schreef hij ook in de UEFA Cup op zijn naam. Pi-Air scoorde liefst acht keer in het Europese toernooi. Dankzij zijn goals werd 8 mei 2002 een datum om nooit te vergeten voor de fans van Feyenoord.

Hoewel Jörgensen topscorer van de Eredivisie werd met 21 doelpunten, was het vooral de titel van Kuyt in het seizoen 2016/27. Hij nam zijn ploeg iedere wedstrijd weer op sleeptouw en was ook in de kleedkamer en op het trainingsveld de grote man. Kuyt werd door Van Bronckhorst gepasseerd in de laatste fase van het seizoen en zat ook tegen Excelsior, wat de kampioenswedstrijd had kunnen zijn, op de bank. Tegen Heracles kreeg Kuyt wel het vertrouwen en dat betaalde hij al in de eerste minuut uit met een doelpunt waarmee hij De Kuip liet ontploffen.