Ajax ontvangt nieuwe straf van UEFA en ontloopt doemscenario

Ajax heeft meerdere boetes ontvangen van de UEFA, zo maakt de koploper van de Eredivisie vrijdagavond bekend. In totaal wordt een bedrag van 53.250 euro verhaald op de club voor misdragingen van de supporters tijdens de wedstrijden van vorige maand tegen Getafe in de zestiende finales van de Europa League.

Supporters van Ajax vernielden stoeltjes en wierpen voorwerpen op het veld, zo merkten de rapporteurs van de UEFA op. De club laat weten de verantwoordelijken te hebben geïdentificeerd en zal een procedure in gang zetten om de sancties op hen te verhalen. Uiteindelijk zullen de Amsterdammers niet ongelukkig zijn met de boete, daar het vooruitzicht van een uitduel zonder supporters boven het hoofd van Ajax hing. De club heeft immers nog een voorwaardelijke straf openstaan naar aanleiding van ordeverstoringen en vernielingen in oktober vorig jaar bij het uitduel met Valencia in de Champions League (0-3 zege).

Het ging om één wedstrijd in Europees verband waarin de club geen bezoekende supporters zou mogen meenemen. De voorwaardelijke straf blijft van kracht, waardoor de UEFA bij een nieuwe misstap wel kan overgaan tot die sanctie. Dit seizoen moest Ajax als gevolg van de gebeurtenissen in Valencia al een uitwedstrijd zonder publiek afwerken, tegen Chelsea in de groepsfase (4-4).

De ongeregeldheden tegen Getafe betroffen in ieder geval de incidenten nadat Deyverson de zijn ploeg op een 1-0 voorsprong zette in de onderlinge wedstrijd van 20 februari (2-0). De aanvaller van Getafe vierde zijn doelpunt toen voor het uitvak en werd vervolgens geraakt door een aansteker. Uiteindelijk bleek ook dat er meerdere stoeltjes waren vernield in het uitvak.