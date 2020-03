‘Marc Overmars nam direct na DWDD contact op met de vader van Nouri’

Ajax heeft volgens Mike Verweij van De Telegraaf een grote fout gemaakt door het dossier-Abdelhak Nouri in handen te geven van Rutger Arisz. De Amsterdammers maakten in de persoon van Arisz, die tot juni 2019 in dienst was als operationeel directeur bij de club, 'een harteloze indruk' op de belangenbehartigers van Nouri, maar hebben de verhoudingen met de familie inmiddels hersteld, zo stelt Verweij. "De verhoudingen zijn nu hartstikke goed", aldus de journalist in de Kick-off Podcast van zijn krant.

Nouri stortte op 8 juli 2017 bij een oefenduel tussen Ajax en Werder Bremen in elkaar met een hartaanval en liep daarbij, mede door inadequaat optreden van de medische staf, ernstig hersenletsel op. De familie van Nouri is nog altijd niet tot overeenstemming gekomen met Ajax over een te betalen schadevergoeding, al heeft de Eredivisie-club inmiddels wel alle schuld op zich genomen. "En er is nu ook geen zicht op een snelle overeenkomst", zegt Verweij.

Verweij sprak vrijdag over de kwestie met Peter R. de Vries, die een advocatenkantoor heeft met Khalid Kasem, de advocaat en belangenbehartiger van de familie Nouri. "Peter R. de Vries zei: 'Ajax is een prachtige club, maar op een gegeven moment moet daar wel een uitkomst zijn.' Ze moeten daar toch uit kunnen komen. Je moet er niet aan denken dat dit voor de rechter of voor een arbitragecommissie komt. Dan moet je er toch als volwassen mensen uit kunnen komen. Hoe sneller hoe beter natuurlijk."

Volgens Verweij kwam het dossier-Nouri bij directeur Arisz in verkeerde handen. "Met Rutger Arisz heeft Ajax gewoon een cruciale fout gemaakt. Daar is zóveel kwaad bloed mee gezet: harteloos, niet meedenkend, hard, zakelijk... Zo hoor je niet met zulke zaken om te gaan", zegt Verweij, die door collega Valentijn Driessen wordt aangevuld. "Later heeft Edwin van der Sar het dossier overgenomen", zegt Driessen. "Vanaf dat moment kreeg de familie in ieder geval een veel beter gevoel, maar dan zit er weer een Raad van Commissarissen boven, die denken beleidsmatig. Tja, tot hoe ver moet je gaan? Ik snap dat het een moeilijk verhaal is, maar het is triest dat het zo ver gekomen is."

Verweij wil benadrukken dat de band met de familie Nouri inmiddels is hersteld. "Direct na de uitzending van De Wereld Draait Door op vrijdag kreeg de vader van Abdelhak een appje van Marc Overmars. Er is een prijs naar Nouri vernoemd (de prijs voor het grootste talent uit de jeugdopleiding, red.), bij de huldiging op het Museumplein was vader-Nouri erbij (in mei 2019, red.). Dus die band is op zich heel goed."