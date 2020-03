Roger Schmidt heeft landgenoot niet nodig: PSV zegt contract op

Daniel Schwaab vertrekt aan het einde van dit seizoen definitief bij PSV, zo melden diverse Nederlandse media. De kersvers aangetrokken trainer Roger Schmidt stelt komend seizoen geen prijs op de aanwezigheid van de 31-jarige centrumverdediger en de Eindhovenaren hebben het aflopende contract van de Duitser dan ook opgezegd. Daardoor komt er per 1 juli een einde aan de samenwerking tussen club en speler.

Schwaab is bezig aan zijn vierde seizoen bij PSV, dat na vorig seizoen eigenlijk al afscheid nam van de routinier. De Eredivisionist verlengde toen de verbintenis met Schwaab niet, waardoor de Duitser gedurende de zomermaanden zonder club kwam te zitten. Op voorspraak van trainer Mark van Bommel werd de routinier in augustus toch weer binnengehaald en tekende de achterhoedespeler een contract tot het einde van het seizoen 2019/20.

In zijn eerste drie seizoenen was Schwaab een vaste basisspeler bij PSV. Dit seizoen begon hij aanvankelijk op de bank achter de aankoop en zijn landgenoot Timo Baumgartl, die voor tien miljoen euro overkwam van VfB Stuttgart. Mede door de teleurstellende prestaties van Baumgartl won Schwaab zijn basisplaats in oktober al terug, waarna hij bijna steevast in de basis stond. Dit seizoen kwam de ervaren kracht tot achttien Eredivisie-duels; zijn totaal voor PSV staat op 103 competitieduels.

PSV moest voor 1 april een beslissing nemen over het contract van Schwaab, omdat dat anders van rechtswege met een jaar verlengd zou zijn. Het is mogelijk dat de Eindhovenaren na 1 april alsnog verlengen met de mandekker. Overigens heeft PSV nog geen besluit genomen over Ibrahim Afellay, wiens contract eveneens afloopt. Om juridische redenen hoeft de verbintenis met Afellay niet formeel opgezegd te worden.