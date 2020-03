Wessel Dammers verruilt Fortuna Sittard voor stap hogerop in Eredivisie

Wessel Dammers is vanaf komend seizoen speler van FC Groningen, zo meldt de Eredivisionist via de officiële kanalen. De 25-jarige verdediger tekent voor drie jaar in het Hitachi Capital Mobility Stadion en komt transfervrij over van Fortuna Sittard, waar hij momenteel aanvoerder is. De Trots van het Noorden heeft daarmee zijn gewenste defensieve versterking binnen.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus laat weten in zijn nopjes te zijn met het aantrekken van Dammers. “Met Wessel hebben wij een speler in huis gehaald die de Eredivisie kent, een mooie leeftijd heeft als het gaat om de leeftijdsopbouw binnen onze selectie en als Nederlandse jongen geen communicatie- of aanpassingsproblemen zal hebben", zegt Fledderus op de site van FC Groningen. "Wessel heeft al de nodige ervaring in het betaald voetbal, weet daardoor wat er wordt gevraagd en wij denken dat hij onze jonge talentvolle spelers verder kan helpen in hun ontwikkeling.

"Hij is niet voor niets aanvoerder van Fortuna Sittard. Wessel is een stabiele verdediger, met een goed overzicht en rust aan de bal. Hij had meerdere opties en wij zijn dan ook blij mee dat hij voor FC Groningen heeft gekozen", besluit Fledderus. Groningen was hard op zoek naar een nieuwe centrumverdediger, nadat Samir Memisevic in februari voor 1,5 miljoen euro werd verkocht aan het Chinese Hebei China Fortune. Bovendien vertrekt aanvoerder Mike te Wierik komende zomer transfervrij naar Mike te Wierik, terwijl linksback Django Warmerdam per 1 juli gratis de overstap maakt naar FC Utrecht.

Dammers speelt vanaf de zomer van 2017 voor Fortuna Sittard toen hij transfervrij overkwam van Feyenoord. Tot op heden speelde de centrumverdediger 72 wedstrijden voor de Limburgers. Door een zware knieblessure miste Dammers het begin van dit seizoen, waardoor hij dit seizoen pas op elf Eredivisie-optredens staat. Fortuna staat momenteel zestiende in de Eredivisie, terwijl zijn nieuwe club FC Groningen de negende plek inneemt.