Paulo Dybala zwaar getroffen door corona: ‘Ik kon amper ademhalen’

Paulo Dybala heeft vrijdag voor het eerst gesproken over zijn coronabesmetting. De aanvaller van Juventus vertelt op het Youtube-kanaal van zijn club dat hij alweer aan de beterende hand is. Dybala, die elf dagen geleden positief testte, werd zwaar getroffen door het coronavirus. "Ik ontwikkelde sterke symptomen", zo vertelt de 26-jarige Argentijn.

Italië geldt als zwaarst door corona getroffen Europese land en ook de meeste profvoetballers die het virus op hebben gelopen, zijn woonachtig in Italië. "Ik had het zwaar, maar ik voel me nu alweer beter", zegt Dybala, die vooral last kreeg van zijn longen. "Ik kon amper ademhalen en als ik iets deed, kon ik dat geen vijf minuten volhouden. Ik kreeg ook overal spierpijn."

Inmiddels zijn Dybala en zijn vriendin Oriana Sabatini, die eveneens corona opliep, alweer bijna hersteld. "Ik kan me weer beter bewegen, lopen en ik probeer alweer een beetje te trainen. Gelukkig gaat het met mij en Oriana een stuk beter." Sabatani liet enkele dagen geleden ook al weten dat zij en Dybala aan de beterende hand zijn. "Het gaat goed, maar we hebben ons echt beroerd gevoeld", aldus de Argentijnse zangeres.

Sabatani had vergelijkbare klachten als haar vriend. "Het is het gevoel dat je krijgt als je de griep krijgt. Je hele lichaam doet pijn, je bent vermoeid. Ik heb geen koorts gehad; ik heb de hele tijd mijn temperatuur bijgehouden en ik heb geen verhoging gehad. Maar mijn longen begonnen een vreemd geluid te maken, en toen begon Paulo zich ook slecht te voelen. De symptomen zijn vergelijkbaar met de griep, voor ons tenminste."