‘In de kantine van Ajax viel fronsend het woord discipline’

Dillon Hoogewerf tekende donderdag zijn eerste profcontract bij Manchester United. De zeventienjarige spits, die Ajax afgelopen zomer na vele jaren achter zich liet voor een kans in Engeland, maakt een goede indruk bij United, waardoor de leiding besloot de Nederlands jeugdinternational te binden. Henk Spaan is positief verrast door de ontwikkeling van Hoogewerf.

De journalist blikt in zijn column voor Het Parool terug op een wedstrijd van Hoogewerf in de B1 van Ajax in september 2018 tegen Sparta B1. Spaan meent dat de aanvaller met zijn snelheid en doelgerichte acties de aandacht trok. "In de kantine viel fronsend het woord discipline", plaatst de columnist echter een kanttekening over het karakter van de ex-Ajacied in zijn jeugdjaren.

"Een jaar later verdween Hoogewerf naar Manchester United, hoewel Ajax er volgens hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali 'alles aan had gedaan' om hem te behouden", weet Spaan. "En nu, nadat hij het uitstekend heeft gedaan bij de Onder-18 in Manchester en soms zelfs bij Onder-23 mocht meedoen, tekende hij gisteren zijn eerste officiële profcontract."

De journalist denkt dat Hoogewerf in mentaal opzicht stappen heeft gemaakt in Engeland. "Kennelijk heeft hij bij United zijn discipline op orde gekregen. Zijn voorbeeld moet Mason Greenwood zijn, een van de elf jeugdspelers die dit seizoen onder Ole Gunnar Solskjaer een kans kregen. Dit is een uitgelezen trainer voor jong talent", besluit Spaan.