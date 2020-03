Memphis Depay kondigt nieuw project aan; Eden Hazard is coronakapsel zat

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Memphis Depay kondigde deze week via Instagram een nieuwe muzieksingle aan. De Oranje-international heeft genoeg tijd om muziek te maken, nu het EK verplaatst is naar volgend jaar.





Het feit dat veel kapperszaken vanwege de uitbraak van het coronavirus hun deuren hebben moeten sluiten, is ook voor Eden Hazard een flinke streep door de rekening. De superster van Real Madrid was zijn coronakapsel zat en heeft ogenschijnlijk zelf het heft in eigen handen genomen.





Ook Ángel Correa koos er deze week voor om zijn haar weg te halen, maar dat deed de aanvaller van Atlético Madrid wel met een bijzondere reden. Door kaal te gaan maakte de Argentijn namelijk een solidair gebaar jegens zijn moeder. Zij strijdt momenteel tegen kanker.





De coronacrisis biedt veel voetballers de kans om hun andere talenten te ontplooien. Zo blijkt Lisandro Magallán, dit seizoen door Ajax verhuurd aan het Spaanse Deportivo Alavés, bijzonder muzikaal aangelegd en beschikt Kevin Trapp, doelman van Eintracht Frankfurt, over een indrukwekkende talenknobbel.





Veel voetballers opteerden deze week voor niet-voetbal gerelateerde activiteiten. Zo is Feyenoorder Jan-Arie van der Heijden aan het sjoelen geslagen.





Ruben Loftus-Cheek bewees donderdag behoorlijk goed te kunnen tafeltennissen. De middenvelder van Chelsea sloofde zich wel behoorlijk uit en werd in de commentsectie uitgedaagd door onder anderen Marco van Ginkel ('Blijf oefenen, ik zie je snel') en Patrick van Aanholt (‘Ik zou je vernietigen’).





Jasper Cillessen heeft zijn achtertuin omgetoverd tot een golfcourt. Collega-international Marco Bizot vraagt zich in de commentsectie overigens af waar het haar van Cillessen is gebleven.





Manchester City-aanvaller Gabriel Jesus wierp wat ballen richting de basket, terwijl Paris Saint-Germain-vedette Neymar zich vermaakte in het zand.





Bayern München-verdediger David Alaba richtte zich deze week op zijn geloof.





Feyenoorder Oguzhan Özyakup brengt meer tijd dan ooit door met zijn PlayStation.





Veel voetballers lijken ondanks de betrekkelijk uitzichtloze situatie er nog steeds wel alles aan te doen om fit te blijven. Daley Blind en Harry Maguire trainden donderdag samen met hun hond, terwijl Axel Witsel steun kreeg van zijn dochtertje.





We eindigen met een geruststellend bericht voor Arne Slot: de trainer van AZ lijkt Zakaria Aboukhlal na de coronacrisis fit terug te kunnen verwachten in Alkmaar.