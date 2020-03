Berbatov stipt ‘probleem’ aan bij Sancho-deal: ‘Dat wordt lastig voor Man Utd’

Over de toekomst van Jadon Sancho wordt in de Engelse media volop gespeculeerd. De aanvaller van Borussia Dortmund is reeds genoemd bij Chelsea, Liverpool, Manchester City en Manchester United. Dimitar Berbatov, oud-aanvaller van the Red Devils, juicht de komst van Sancho van harte toe, maar de topschutter van weleer waarschuwt ook voor de schaduwzijde van een eventuele miljoenendeal.

"Ik denk niet dat Sancho twee keer zal nadenken over een transfer naar Manchester United", vertelt Berbatov, tussen 2008 en 2012 actief op Old Trafford, in gesprek met Betfair. "Ik heb het al eerder gezegd: Hij heeft de kwaliteiten en de snelheid om voor Manchester United te spelen. En vergeet ook zijn doelpunten en assists niet. En door het spelen in de Premier League komt Sancho nog nadrukkelijker in beeld bij bondscoach Gareth Southgate."

"Het zou een geweldige aankoop zijn, maar ik vraag me af hoe de opstelling er dan uit gaat zien", verwijst Berbatov naar het luxeprobleem van manager Ole Gunnar Solskjaer. "Manchester United beschikt al over Marcus Rashford, Anthony Martial, Daniel James en Mason Greenwood. Daar komt Sancho volgend seizoen wellicht bij. Concurrentie is altijd goed voor jonge spelers, maar het zal lastig worden om ze allemaal gelijktijdig te laten spelen."

Berbatov is onder de indruk van Sancho, maar benadrukt tevens dat de aanvaller van Dortmund nog maar in de beginfase van zijn loopbaan zit. "Hij moet spelen, doelpunten maken en laten zien dat hij in ontwikkeling is", aldus de oud-speler van Manchester United, die tevreden is over het feit dat Solskjaer een mix heeft gevonden tussen jonge spelers en ervaren krachten. "Als Sancho er dan nog bijkomt, zou het helemaal geweldig zijn." Naar verluidt vraagt Dortmund minstens 120 miljoen euro voor Sancho, die in Duitsland nog ruim twee jaar vastligt.