Ajax slaat slag en haalt talent: ‘Jazeker, alles is helemaal zeker!’

Sten Kremers ruilt De Graafschap komende zomer in voor een avontuur bij Ajax. De jonge doelman is nu nog actief voor de Onder-16 van de Doetinchemmers, maar zal vanaf volgend seizoen in de jeugdopleiding van de Amsterdammers actief zijn. In gesprek met Ajax Showtime bevestigt Kremers de overstap. "Jazeker, alles is helemaal zeker!"

Kremers zat in februari bij de Oranje Onder-16 in Portugal toen zijn moeder belde met het bericht dat de keeper op stage mocht komen bij Ajax. "Sindsdien is het zo gelopen. Nee, ik teken nog geen contract bij Ajax. Ik moet me volgend seizoen eerst bewijzen, om het maar zo te zeggen", vertelt Kremers, die gaat keepen in de Onder-17 van de Amsterdamse club.

De keeper heeft wel getwijfeld over de transfer, aangezien hij mooie jaren heeft beleefd bij De Graafschap. Toch is Kremers blij met de keuze voor Ajax, dat momenteel wordt geleid door algemeen directeur Edwin van der Sar, voormalig topdoelman. "Als ik naar Ajax kijk, is Van der Sar natuurlijk een topvoorbeeld. En als ik verder mag kijken, kijk ik graag naar Jan Oblak en Marc-André Ter Stegen. Zij hebben de rust aan de bal en als het moet kunnen ze voetballen."

"Ze hebben een goede uitstraling als keeper, dat is ook belangrijk. André Onana is natuurlijk ook een topkeeper. Hij is heel explosief en daar wil ik natuurlijk ook een beetje naartoe. Dat explosieve is mooi om te zien", aldus Kremers, die momenteel moet improviseren door de coronacrisis. "Thuis probeer ik fit te blijven, ik loop hard en in de achtertuin kan ik veel trainen. Dat is nu nog wel te doen, maar uiteindelijk wil je zo snel mogelijk weer op het veld staan."