VZ Quarantaine Quiz Ronde #5: Knappe Koppen

Door de coronacrisis is een groot deel van Nederland thuis komen te zitten. Nu velen Netflix al hebben uitgespeeld en het verlangen naar voetbal steeds groter begint te worden, doen wij een duit in het zakje om de strijd met de verveling aan te gaan. Deze week presenteren wij de VZ Quarantaine Quiz, een vijfdelige voetbalquiz met iedere dag een nieuwe ronde. Onder de juiste inzendingen verloten wij dagelijks een cadeaubon t.w.v. € 50,- te besteden bij onze vrienden van Voetbalshop.nl. Stuur om mee te doen jouw antwoord in een privébericht aan Voetbalzone of reageer met een DM op Instagram. De winnaars worden dagelijks bekend gemaakt.

Maandag werd met de Voetbal Citatenpuzzel de eerste ronde afgewerkt en de eerste waardecheck ging naar gebruiker Erens. Op dinsdag speelden we de Muzikale Opstelling en Instagram-volger Yannickbrasser was iedereen ruim voor met zijn antwoord. In ronde drie moesten tien vragen beantwoord worden over Voetbalreclames, Murty020 stuurde via Instagram voor de derde keer een correct antwoord in en pakt daarmee de dagprijs van woensdag. Het kostte de meeste leden wat langer de tijd om de pittige editie met Opmerkelijke momenten in de Eredivisie op te lossen, maar VZ-lid Buffeltje wist in minder dan 27 minuten tot het juiste antwoord te komen en hem in te sturen via een privébericht op Voetbalzone. Vandaag de allerlaatste ronde en kans op de prijs die zal gaan naar een puzzelaar die deze week alle vijf antwoorden wist te vinden. Succes!

VZQQ Ronde #5: Knappe koppen

Fashion en lifestyle zijn inmiddels onlosmakelijk verbonden aan het leven van profvoetballer, zo zagen wij met Voetbalzone eerder dit seizoen nog met eigen ogen hoe Navarone Foor gekroond werd tot 'Fashion Player' van het jaar. Waar dure merkkleding en uitgebreide tatoeages de laatste tijd het modebeeld bepalen, zijn bijzondere kapsels in de voetballerij van alle tijden. Vandaag hebben we een elftal knappe koppen opgesteld en door de aangegeven letters van de goede spelers op de juiste plek te zetten, vind je het allerlaatste antwoord van de VZ Quarantaine Quiz. Je kunt jouw antwoord insturen via een privébericht aan Voetbalzone of een DM op Instagram of Facebook. De winnaar wordt zaterdagmiddag samen met alle oplossingen aan dit artikel toegevoegd.





