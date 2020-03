Laatste woorden Nouri onthuld: ‘Dat zegt veel over zijn gevoelens van toen’

Op 8 juli 2017 zakte Abdelhak Nouri bij een oefenduel tussen Ajax en Werder Bremen naar de grond. De middenvelder heeft ernstige en blijvend hersenletsel opgelopen en zal nooit meer de oude zijn. Advocaat Khalid Kasem schreef samen met de familie Nouri een boek over het lot van het voormalig talent genaamd Abdelhak Nouri: een onvervulde droom. In het boek wordt er ingegaan op de strubbelingen met Ajax over een compensatie, maar Kasem benadrukt tegenover De Volkskrant dat het boek vooral over liefde gaat.

Donderdagavond was Kasem samen met de familie Nouri en Steven Bergwijn, Frenkie de Jong en Donny van de Beek bij De Wereld Draait Door om het leven van de oud-spelmaker door te nemen. Aan tafel werd ingegaan op de moeizame gesprekken met Ajax over een eventuele schadevergoeding, maar ook over de voetbalkwaliteiten, positieve energie en kracht die Nouri uitstraalde. "Hoe kan het dat het zo moeizaam gaat, bij een jongen die zoveel voor de club heeft gedaan", vraagt Kasem zich tegenover De Volkskrant af over de gesprekken met Ajax.

Bekijk de schitterende compilatie van Appie Nouri #StayStrongAppie

"Juist Appie bracht iedereen bij elkaar, ook thuis", vervolgt de vertrouwenspersoon van de familie. "Hij had altijd oog voor anderen. Dat was misschien zijn allergrootste kwaliteit. Hij zag wat anderen niet zagen. In het voetbal, maar ook in het leven. Hij ging naar een jonge Ajax-fan in Amsterdam-Noord die een motorongeluk had gehad, omdat hij dacht: misschien is het aardig als ik die familie een hart onder de riem steek", aldus Kasem, die nog een voorbeeld geeft. "Ik sprak de vrouw van een conciërge van het Calvijn College die in zijn slaap was overleden. Dan is Appie, die op het Calvijn heeft gezeten, degene die daar een paar dagen later aan de deur staat met een tas boodschappen en geld, voor die vrouw."

In het boek wordt er ook veel teruggeblikt op die bewuste dag in juli 2017. Nouri wist meteen dat het mis was toen hij naar de grond zakte, zo wordt duidelijk. Ploeggenoot Noussair Mazraoui hoort Nouri namelijk de islamitische geloofsbelijdenis uitspreken: Ash-hadoe an la ilaha illallah, was ash-hadoe anna Mohammadan rassoel Allah (Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah. En ik getuig dat Mohammed de Boodschapper is van Allah). "Veel moslims hopen dat het hun laatste woorden zijn voordat ze sterven", vertelt Kasem. "Dat zegt veel over zijn gevoelens van toen."

Kasem benadrukt dat het boek niet bedoeld is om iemand aan de schandpaal te nagelen. "Want niemand is het veld ingegaan om Appie kwaad te doen, maar er is wel gefaald op dat moment. In de top mag je verwachten dat de faciliteiten op medisch gebied ook top zijn. Dat was toen helaas niet zo bij Ajax en dat heeft een verschrikkelijke consequentie gehad." Dat het medische aspect bij clubs sindsdien meer aandacht krijgt, is een troost voor de familie, stelt de advocaat. "Er wordt nagedacht over wat er gebeurt als een speler naar de grond gaat zonder dat een overtreding is gemaakt. Wij hopen dat hiermee veel leed voorkomen kan worden, dat uit de duisternis iets goeds kan voortkomen. Alleen: de Appie van voor 8 juli 2017 krijg je daarmee niet terug."