SC Cambuur sluit deal met AZ en wil met smaakmaker naar Eredivisie

Mees Hoedemakers vervolgt zijn loopbaan definitief bij SC Cambuur, zo maakt de koploper in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagmiddag wereldkundig. De 22-jarige middenvelder wordt dit seizoen door AZ uitgeleend aan de club uit Leeuwarden. Cambuur is tevreden over de samenwerking met Hoedemakers en heeft daarom besloten om de koopoptie in de huurovereenkomst te lichten. De middenvelder tekent een driejarig contract, met de optie op een vierde jaargang.

"Mees heeft het afgelopen jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt en laten zien dat hij zowel als voetballer en mens uitstekend bij onze club past", reageert technisch directeur Foeke Booy op het langer aanblijven van Hoedemakers bij Cambuur. "Hij is bovendien zeer belangrijk in onze manier van spelen en een stabiele en betrouwbare factor in het team. We kijken er naar om samen met Mees door te groeien richting het nieuwe stadion."

MEES = ????! SC #Cambuur heeft de optie in het contract van Mees Hoedemakers gelicht en neemt de middenvelder daarmee definitief over van AZ Alkmaar. #Mees2022 pic.twitter.com/zoUHnDIeNG — SC Cambuur (gewoan ??) (@SCCambuurLwd) March 27, 2020

Hoedemakers is in korte tijd uitgegroeid tot een vaste kracht op het middenveld van Cambuur. De huurling kwam tot dusver tot 31 wedstrijden in het shirt van de lijstaanvoerder in de Keuken Kampioen Divisie. Met een doelpunt en vijf assists heeft hij een belangrijk aandeel in de jacht op promotie. Hoedemakers debuteerde in het seizoen 2017/18 in de hoofdmacht van AZ, dat de middenvelder nog tot medio 2021 onder contract had staan.