Als het aan Cafú ligt, is Neymar zonder twijfel in technisch opzicht de beste voetballer ter wereld. De oud-verdediger, aanvoerder van het Braziliaanse team dat in 2002 wereldkampioen werd, laat zich in gesprek met FOX Sports Brazil uitermate lovend uit over de aanvaller van Paris Saint-Germain. Tegelijkertijd signaleert Cafú dat er erg veel druk op de schouders van Neymar ligt.

“Qua techniek is Neymar de beste speler ter wereld. Op dit moment kan zelfs Lionel Messi in dat opzicht niet aan hem tippen, ook al ben ik een groot fan van hem. Maar Neymar troeft Messi af als het aankomt op technische kwaliteiten”, klinkt het stellig uit de mond van Marcos Evangelista de Moraes, kortweg Cafú. De oud-verdediger van onder meer AS Roma, AC Milan en de Goddelijke Kanaries plaatst vervolgens wel een kanttekening en beaamt dat Neymar aan zijn leiderschapskwaliteiten moet werken.

“Ik zie op dit moment geen leider in de Braziliaanse nationale ploeg. Er is ook niemand die tegen Neymar zegt: ‘Doe dit of doe dat’. Ze hebben juist hem die verantwoordelijkheid gegeven en dat zit voorlopig niet in zijn karakter. Het is niet dat hij het niet wil, maar het zit simpelweg niet in zijn karakter om dat te doen”, gaat de 142-voudig Braziliaans international verder. “Heb je hem ooit een discussie zien voeren met Thiago Silva en Tite (bondscoach van Brazilië, red.) om bepaalde situaties op te lossen? Nee, omdat het gewoon niet in zijn karakter zit.”

“Ik zeg het hier opnieuw: hij is onze grootste hoop als we wereldkampioen willen worden. Als Neymar op het veld staat, zijn acht tegenstanders met hem bezig. Of hij dat nu wil of niet, dat is een feit”, stelt Cafú. Neymar verzorgde voorlopig 62 doelpunten in 102 interlands voor Brazilië. “Hij is een referentie, iemand die ruimte maakt voor andere spelers en buitengewone doelpunten maakt. Maar er mist in het Braziliaanse team duidelijk iemand die om hem heen kan spelen.”