‘Als het aan mij lag had Neymar lang geleden al bij Real Madrid getekend’

In de Spaanse media worden de geluiden steeds luider dat Neymar na afloop van dit seizoen terugkeert bij Barcelona, de club die hij in 2017 verliet. De aanvaller van Paris Saint-Germain is in het recente verleden ook genoemd als mogelijke aanwinst van aartsrivaal Real Madrid. Roberto Carlos, die de Koninklijke jarenlang diende als linksback, had graag gezien dat Neymar enkele jaren geleden al was aangetrokken door zijn oude werkgever.

"Als het aan mij had gelegen, dan had Neymar lang geleden al bij Real getekend", vertelt Roberto Carlos in een interview met FOX Sports Radio. "Maar in het leven gaat het niet altijd zoals je zou willen. Geweldige spelers moeten in mijn optiek altijd voor de beste clubs uitkomen. Real Madrid is vandaag de dag een referentiekader voor elke speler. Wil je de Champions League winnen? Kom dan naar Real Madrid."

Neymar maakte in 2017 voor 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar PSG. In met name de media in Spanje duiken steeds vaker verhalen op dat de Braziliaanse aanvaller een tweede periode in het Camp Nou wel ziet zitten. Barcelona deed vorig jaar zomer al verwoede pogingen om Neymar terug te halen. Er werd meermaals topoverleg gepleegd tussen beide clubs, maar een definitieve overeenkomst bleef achterwege. Het contract van de spelmaker in Parijs loopt nog ruim twee jaar door.

Roberto Carlos, die met Real viermaal kampioen werd en drie keer de Champions League veroverde, laat zich ook uit over de situatie van landgenoot Marcelo. De linksback van Real is al sinds 2018 niet meer opgeroepen voor het nationale elftal van Brazilië. "Iedereen verdient een nieuwe kans", zegt de oud-verdediger hoopvol. "Marcelo is onderhand weer de Marcelo die ik ken. Hij doet weer dingen op het veld die alleen hij kan. Ik hoop dat Marcelo de concurrentiestrijd met Filipe Luís, Alex Sandro en Renan Lodi weet te winnen."