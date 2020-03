‘Galatasaray schakelt snel en identificeert ’miskoop‘ PSV als topkandidaat’

Galatasaray zet in op een hernieuwde samenwerking met Armindo Bruma, zo weet het Turkse medium Fotomac te melden. De aanvaller van PSV wordt aangemerkt als alternatief voor Henry Onyekuru. De Nigeriaanse aanvaller wordt door AS Monaco dit seizoen uitgeleend aan Galatasaray, maar het is niet aannemelijk dat de verhuurperiode na dit seizoen een vervolg krijgt. Over een eventuele transfersom voor Bruma wordt nog niet gesproken.

AS Monaco wil Onyekuru naar verluidt graag definitief verkopen, waardoor de kans klein lijkt dat hij ook volgend seizoen in het shirt van Galatasaray te bewonderen is. Cim Bom schakelt derhalve door naar Bruma, die een verleden heeft bij de Turkse topclub. De vleugelaanvaller uit Portugal stond tussen 2013 en 2017 onder contract bij Galatasaray, dat Bruma tussendoor uitleende aan Gaziantepspor en Real Sociedad. Bijna drie jaar geleden legde RB Leipzig circa vijftien miljoen euro neer als transfersom.

Bruma maakte vorig jaar zomer voor vijftien miljoen euro de overstap naar PSV. De 24-jarige buitenspeler kwam tot dusver tot 31 wedstrijden voor de Eindhovense club, met 5 doelpunten en 4 assists als resultaat. Desondanks is men in het Philips Stadion niet erg tevreden over de bijdrage die Bruma levert in de aanvalslinie. Onder interim-trainer Ernest Faber kan hij dan ook niet rekenen op een vaste plaats in de basisopstelling.

Technisch manager John de Jong liet deze week in gesprek met Voetbal International kritisch uit over Bruma. "Hij is een speler die ik al heel lang ken, maar in alle eerlijkheid: de Bruma die ik ken, heb ik de laatste maanden niet gezien. Bruma is een grillige en soms wisselvallige speler, maar hij kan extreem makkelijk een man passeren. Bovendien heeft hij veel snelheid. Ook had hij in een competitie die qua niveau vergelijkbaar is met de Eredivisie scorend vermogen bewezen." De Jong doelde daarmee op het seizoen 2016/17, toen Bruma elf doelpunten maakte namens Galatasaray in dertig competitieduels.