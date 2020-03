FC Twente zegt contracten van trainer en zeventien spelers formeel op

FC Twente heeft de contracten met spelers en trainers die na dit seizoen aflopen formeel opgezegd, zo meldt de club vrijdag via de officiële kanalen. De Tukkers zijn verplicht om vóór 1 april duidelijkheid te scheppen, anders worden de verbintenissen automatisch met een jaar verlengd. FC Twente geeft zelf geen namen prijs, maar volgens TC Tubantia gaat het om onder meer hoofdtrainer Gonzalo García García en aanvoerder Peet Bijen.

"In de praktijk betekent de formele opzegging niet per definitie een einde aan de samenwerking", benadrukt de clubleiding van FC Twente in het persbericht. Het is dus goed mogelijk dat het bestuur van de middenmoter in de Eredivisie in een later stadium alsnog in gesprek gaat met García García. Laatstgenoemde is bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdcoach in de Grolsch Veste. Daarvoor diende de oud-speler de club al als assistent-trainer. Met García García in de technische staf, als rechterhand van trainer Marino Pusic, promoveerde FC Twente vorig jaar naar de Eredivisie.

Bij FC Twente zijn verder Aitor Cantalapiedra, Javier Espinosa, Haris Vuckic, Xandro Schenk, Emil Berggreen, Tim Hölscher, Wout Brama, Paul Verhaegh, Ramiz Zerrouki, Jeffrey de Lange, Noa Lang (huur), Oriol Busquets (huur), Rafik Zekhnini (huur), José Matos (huur), Giovanni Troupée (huur) en Joel Latibeaudiere (huur) bezig aan de laatste maanden van hun contract. Voornoemde spelers spelen dit seizoen voor het eerst bij FC Twente, waardoor er geen ontslag hoeft te worden aangevraagd, zo meldt TC Tubantia. Feyenoord wist donderdag te melden dat het aflopende contract van de aan FC Twente verhuurde Calvin Verdonk formeel is opgezegd.

De leiding van FC Twente wil nog niets zeggen over de ontslagaanvragen en wat het plan is met de spelers die over aflopende contracten beschikken. Paul Verhaegh liet vorige week in een interview met De Limburger al weten dat de kans zeer groot is dat hij na dit seizoen een punt zet achter zijn actieve loopbaan.