Real Madrid lijkt huurling te ‘vergeten’: ‘Geen contact gehad sinds vertrek’

De toekomst van Achraf Hakimi lijkt ongewis. De rechtsbenige vleugelverdediger wordt al sinds 2018 door Real Madrid uitgeleend aan Borussia Dortmund, al heeft de Duitse club geen optie tot koop bedongen in de tweejarige huurovereenkomst. Hakimi heeft opmerkelijk genoeg al anderhalf jaar niets gehoord van de beleidsbepalers van de Koninklijke. Zijn contract in Madrid loopt nog ruim een jaar door, maar het is dus nog maar de vraag of hij voorkomt in de plannen van trainer Zinédine Zidane.

"Sinds mijn vertrek bij Real heb ik geen contact meer gehad", bevestigt Hakimi in gesprek met El Chiringuito. "Er is mij nog niet verteld wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar ik blijf er rustig onder, ik heb nog tot juni een huurcontract bij Dortmund. Als ik daarna een kans krijg van Real, zal ik daar ontzettend blij mee zijn. Krijg ik die kans niet, dan ga ik naar een andere club om me daar verder te ontwikkelen."

Volgens BILD zet Dortmund in op een definitieve transfer van Hakimi, waardoor een derde seizoen als huurling uitgesloten lijkt voor de jonge rechtsback. Wat BVB eventueel moet neerleggen als transfersom is nog niet bekend. De 21-jarige vleugelverdediger behoort dit seizoen bijna wekelijks tot de uitblinkers van de nummer twee in de Bundesliga. Hakimi is met name in aanvallend opzicht van waarde voor Dortmund, want hij kwam tot dusver tot 17 doelpunten en 10 assists in 65 wedstrijden.

Mocht Hakimi daadwerkelijk zijn verblijf bij Dortmund verlengen, dan volgt waarschijnlijk een concurrentiestrijd met Thomas Meunier. BILD weet te melden dat de rechtsback van Paris Saint-Germain reeds akkoord is gegaan met een vierjarig contract in het Signal Iduna Park. De Belgische verdediger, sinds 2016 verbonden aan PSG, beschikt over een aflopend contract bij de Franse grootmacht.