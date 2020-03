‘Ronaldo krijgt zin met naderende deal tussen Juve en Real Madrid’

Marcelo is dit seizoen lang niet altijd een vaste waarde bij Real Madrid, daar Ferland Mendy geregeld de voorkeur krijgt van trainer Zinédine Zidane. Het wakkert de speculatie over de toekomst van de 31-jarige vleugelverdediger in de Spaanse hoofdstad opnieuw aan. Marca meldt vrijdagochtend dat Juventus opnieuw concreet in de markt is voor Marcelo.

Al sinds Cristiano Ronaldo in de zomer van 2018 de overstap maakte van Real Madrid naar Juventus, wordt de naam van Marcelo gelinkt aan la Vecchia Signora. De Portugese sterspeler zou nog altijd een uitermate goede verstandhouding hebben met zijn voormalig ploeggenoot, waardoor hij naar verluidt zelfs het verzoek bij de clubleiding zou hebben neergelegd om de 58-voudig Braziliaans international binnen te halen. Afgelopen zomer zou de komst van Marcelo een nadrukkelijke wens van trainer Maurizio Sarri geweest zijn, maar van een transfer kwam het voorlopig nog niet.

Juventus zou nu andermaal een poging gaan wagen om Marcelo los te weken bij Real Madrid. Een afvaardiging van de Italiaanse topclub is vlak voor de voetbalwereld volledig werd lamgelegd door de uitbraak van het coronavirus in Madrid geweest om met de entourage van de vleugelverdediger te praten. Daarbij is gesproken over de intenties van Marcelo voor de toekomst, daar zijn contract bij Real Madrid nog twee jaar doorloopt. Juventus heeft naar verluidt een vierjarige verbintenis klaarliggen voor de Braziliaanse verdediger, die sinds 2007 voor Real Madrid speelt en dit seizoen negentien wedstrijden achter zijn naam heeft.

In Turijn moet Marcelo de concurrentiestrijd aangaan met Alex Sandro, die voorlopig de enige linksback in de selectie is. Met Mattia De Sciglio en Danilo heeft Juventus momenteel wel de beschikking over twee rechtsbacks, maar de clubleiding wil ook de opties op links graag uitbreiden. Er wordt tegelijkertijd geacht dat de komst van Marcelo positieve gevolgen heeft voor Alex Sandro, doordat hij af en toe rust kan krijgen en geprikkeld wordt door de concurrentiestrijd.