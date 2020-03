Concurrentiestrijd met Ziyech lonkt door ‘U-turn’: ‘Mijn wens is om te blijven'

Verschillende media meldden afgelopen week dat Pedro zijn contract bij Chelsea gaat beëindigen. The Blues communiceren nu via de officiële kanalen dat de quotes van de 32-jarige aanvaller verkeerd zijn vertaald. Pedro benadrukt op het digitale thuis van zijn werkgever dat er nog gesprekken gevoerd moeten worden over zijn aflopende verbintenis.

“Ik ben inderdaad van plan om mijn contract bij Chelsea te beëindigen, maar maar dat is op dit moment slechts bijzaak”, zo zou Pedro afgelopen week in gesprek met Cadena SER hebben gezegd. De Spaanse aanvaller benadrukt dat er sprake is van een verkeerde vertaling, wat door Engelse media bestempeld wordt als een U-turn. “Zoals veel mensen weten, loopt mijn contract af. Maar ik heb nog niet gesproken met de club over eventuele contractverlenging.”

“Ik heb heel veel berichten ontvangen van Chelsea-fans die me gedag wilden zeggen en me bedankten voor de tijd die ik hier heb doorgebracht. Dat waardeer ik, maar ik wil tegen de fans zeggen dat mijn contract simpelweg afloopt en dat er nog over gesproken moet worden”, gaat de ervaren aanvaller verder. Indien Pedro, die in 2015 voor 27 miljoen euro werd overgenomen van Barcelona, zijn contract verlengt, wordt hij volgend seizoen een concurrent voor Hakim Ziyech.

“Ik weet niet of ik hier blijf spelen. Maar ik heb nog niet bij een andere club getekend. Ik ben eigendom van Chelsea, ik heb een contract. Het is mijn wens om hier te kunnen blijven, maar we moeten afwachten hoe de gesprekken lopen”, verklaart Pedro, die dit seizoen voorlopig goed was voor twee doelpunten en drie assists in achttien officiële wedstrijden voor Chelsea.