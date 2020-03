Politie geeft Everton-aanvaller wind van voren: ‘Het is absoluut beschamend’

Oumar Niasse heeft zich in de problemen gewerkt in Engeland. De Engelse regering heeft afgelopen week strengere maatregelen getroffen om de uitbraak van het coronavirus te stoppen, waardoor mensen het huis niet meer mogen verlaten als dat niet noodzakelijk is. De 29-jarige aanvaller van Everton lapte deze regels aan zijn laars en werd woensdagavond staande gehouden door de politie, zo schrijven Engelse media.

Niasse werd door de politie aan de kant gezet in zijn Mercedes-Benz ter waarde van 110.000 euro. De politie wilde weten waar de Senegalese aanvaller, die samen met twee vrouwen in de auto zat, van plan was naartoe te gaan. Toen Niasse daar geen antwoord op kon geven, kreeg hij de wind van voren van de agent in kwestie. “Het is een schande. Als Premier League-voetballer breng je iedereen in gevaar. Wat ben je aan het doen? Het is absoluut beschamend”, zo zou de agent naar Niasse geroepen hebben.

De politie Greater Manchester laat weten dat er woensdagavond rond half tien een voertuig is stilgezet bij een routine. “De chauffeur heeft een boete gekregen voor het niet dragen van een veiligheidsgordel”, zo valt in een statement. Niasse heeft van de politie een waarschuwing gekregen voor het feit dat hij het huis onnodig had verlaten, terwijl hij ook met meer dan twee mensen bij elkaar was. Er kunnen inmiddels boetes uitgedeeld worden als mensen onnodig de straat op gaan.

Niasse speelt sinds februari 2016 voor Everton, dat hem destijds voor 17,9 miljoen euro overnam van Lokomotiv Moskou. De negenvoudig Senegalees international, die eerder ook voor onder meer SK Brann en Akhisarspor speelde, werd door the Toffees reeds twee keer verhuurd, aan Hull City en Cardiff City. Dit seizoen speelde Niasse pas negentien minuten in de hoofdmacht van Everton, verspreid over drie wedstrijden.