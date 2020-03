‘Ontdekker van Bas Nijhuis’: ‘Pang, pang, pang, hij leek wel een mitrailleur’

Bas Nijhuis had de laatste jaren meer uit zijn loopbaan als scheidsrechter kunnen halen, zo vindt Mario van der Ende. Het was de voormalig toparbiter die Nijhuis ontdekte op een jeugdtoernooi en naar de KNVB haalde. “Hij was het beste talent in die jaren. By far. Heel precies was hij toen in zijn opvatting en uitvoering van de spelregels”, vertelt Van der Ende in gesprek met Voetbal International. “Er liep een atleet.”

Van der Ende was destijds zeer onder de indruk van het potentieel van Nijhuis, maar is nu juist kritisch. “Was Bas vijftien procent minder clownesk geweest, dan was hij nog een stuk verder gekomen", vertelt hij in het weekblad. "Bas zijn levensmotto is: haal uit wat er in het leven zit en kijk naar mij. Daar is niks mis mee, alleen speelt als scheidsrechter de geloofwaardigheid ook mee. Als je het podium kiest, maakt je dat een eenling in de arbitrage.”

Nijhuis ligt al enkele jaren regelmatig onder vuur. Zo zijn veel critici van mening dat hij zichzelf steeds vaker de hoofdrol toebedeelt. Van der Ende noemt de rits gele kaarten die Nijhuis vorige maand uitdeelde aan de halve staf van Fortuna Sittard als voorbeeld. “Pang, pang, pang. Hij leek wel een mitrailleur. Zo heb ik hem nooit ervaren. Ik kan het niet beoordelen, maar het lijkt erop dat hij denkt: het zijn mijn laatste jaren en ik ga het helemaal naar eigen inzicht doen.”

“Als je het begrip laissez-faire aan iemand moet uitleggen, zou ik zeggen: ga dan maar naar een wedstrijd van Nijhuis kijken. Jammer”, besluit Van der Ende. “Zo gedreven, zo accuraat en zo vol fanatisme zoals ik hem toen bij die Onder-19 wedstrijd zag, zie ik hem niet meer. Het is alsof hij ergens een zijpad heeft genomen. Die honderd procent motivatie lijkt ervan af te zijn.”