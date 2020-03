Ajax en AZ volgen revelatie Keuken Kampioen Divisie: ‘De jackpot wacht’

Ajax en AZ hebben meerdere keren de verrichtingen van Micky van de Ven gadegeslagen. De achttienjarige centrumverdediger van FC Volendam maakt dit seizoen indruk bij de club van trainer Wim Jonk en dat is de tiener op belangstelling van de nummers een en twee van de Eredivisie komen te staan, zo verzekert Voetbal International.

Volgens het weekblad hebben ook clubs uit het buitenland interesse in Van de Ven, die nog een contract tot medio 2023 heeft. “De jackpot wacht”, zo schrijft men. De verdediger speelde vorig seizoen nog in de Onder-19 van FC Volendam en zou daar deze voetbaljaargang eigenlijk ook beginnen. Hij is echter tot een van de revelaties van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie uitgegroeid.

Op advies van Jonk werd Van de Ven aan de hoofdmacht toegevoegd. Het was het begin van een mooi verhaal: de verdediger speelde inmiddels twintig duels in het eerste. Van de Ven erkende in januari in gesprek met Voetbalzone dat er veel op hem afkomt. “Het verschil tussen het begin van het seizoen en nu is bizar. Er kan haast geen grotere stap zijn. Met mijn vader, moeder, zus, vriendin, zwager en beste vriend heb ik het er wel over, ik wil het in een kleinere kring houden. FC Volendam begeleidt me ook goed.”

“Er komt veel op me af, meer dan wat er gebeurde. Mensen sturen me berichtjes en spreken me in het dorp aan dat ze nu Volendam aan het volgen zijn. Dat is allemaal leuk, ik heb tot nu toe geen negatieve ervaringen. Het is eigenlijk best wel bijzonder als grote namen als Hans Kraay en Kees Kwakman je noemen op televisie”, erkende de verdediger. “Daar zijn die momenten met mijn vader voor, om erbij stil te staan dat er weer wat gebeurd is. Je verwacht niet dat het zo gaat lopen, echt totaal niet.”

