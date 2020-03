‘Ik was banger voor de coronatest van Kylian Mbappé dan hijzelf’

Kylian Mbappé kon eerder deze maand gerust ademhalen. De aanvaller moest enkele trainingen van Paris Saint-Germain vanwege een zware griep aan zich voorbij laten gaan. Gevreesd werd dat de Frans international het coronavirus had opgelopen, maar de uitslag van een coronatest wees negatief uit. Tot opluchting van ploeggenoot Ander Herrera.

“Dat was twee dagen voor PSG - Borussia Dortmund”, vertelde Herrera donderdagavond laat in gesprek met radiozender Cadena SER. “Het weekend ervoor had Neymar een etentje georganiseerd voor de selectie. Ik zat heel de tijd naast Mbappé. Ik was banger voor de coronatest van Mbappé dan hijzelf.”

PSG heeft vooralsnog geen aanstalten genomen om de torenhoge salarissen van de spelers te verlagen zolang er niet gevoetbald kan worden. Herrera zou er in ieder geval geen probleem mee hebben om een eventueel voorstel van de Parijse club aan te horen. “Dat is een optie. We moeten ook naar de situaties van de club kijken. Ik ben PSG heel dankbaar dat ik voor de club mag spelen en natuurlijk zou ik ernaar luisteren", stelt de ex-speler van Athletic Club en Manchester United.

“Maar als die anderhalve maand gedurende de vakantieperiode weer wordt ingehaald, moet datgene worden uitbetaald wat we niet hebben ontvangen”, benadrukt Herrera. “Dat is het meeste logische naar mijn mening.” Door de zomervakantie kan zodoende een streep: of er wordt gevoetbald of het coronavirus verdwijnt voorlopig niet uit Europa. “Niet op vakantie kunnen is geen probleem. Volgend jaar? Het maakt niet uit als er bijvoorbeeld geen bekervoetbal zou zijn. Dat is de competitie die de minste inkomsten genereert en ervoor zorgt dat we geen kerstvakantie hebben.”