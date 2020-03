Valentijn Driessen: ‘Waarom zou Hakim Ziyech het risico willen nemen?’

De voetballerij ligt door de coronacrisis grotendeels stil en het is nog niet duidelijk of en wanneer de gestaakte Europese competities uitgespeeld kunnen worden. Dit brengt onder meer problemen met zich mee op het gebied van contracten, aangezien sommige spelers zich met ingang van 1 juli al aan een nieuwe werkgever verbonden hebben of beschikken over een aflopende verbintenis. Dit geldt bijvoorbeeld voor Ajax, dat Hakim Ziyech aankomende zomer naar Chelsea ziet vertrekken.

De FIFA is bezig met een noodplan voor dergelijke situaties, daar het arbeidscontract van Ziyech met Ajax op 30 juni afloopt, Chelsea een getekend arbeidscontract met Ziyech vanaf 1 juli heeft én de Eredivisie op dat moment nog niet afgelopen dan wel hervat is. De grote vraag is dus of Ziyech in juli nog voor Ajax kan spelen als zijn arbeidscontract in Amsterdam is afgelopen. “Het arbeidscontract weegt voor een rechter zwaarder dan het niet juridisch onderbouwde noodplan van de FIFA, waarop hooguit het verenigingsrecht van toepassing is”, stelt Valentijn Driessen vrijdag in zijn column in De Telegraaf.

“Als één van de drie betrokken partijen niet wil dat de speler in juli nog voor Ajax speelt, dan speelt Ziyech in juli het Eredivisie-seizoen niet uit in Amsterdamse dienst. Waarom zou hij sowieso het risico willen nemen?”, vraagt de chef voetbal van het dagblad zich af. “De deal is al rond, zijn arbeidsvoorwaarden zijn ongetwijfeld beter in Londen en waarom zouden de clubs meewerken terwijl het transferbedrag voor Ajax en Chelsea is gegarandeerd? Een simpele blessure in juli in Ajax-dienst is nog de minste zorg. Maar het kan erger.”

Driessen verwijst naar de juridische haken en ogen in de zaak Abdelhak Nouri en de problemen tussen FC Nantes en Cardiff City na het overlijden van Emiliano Sala door een vliegtuigongeluk. “Gaat de Eredivisie onverhoopt door na 30 juni, dan doet Ziyech er verstandig aan niet meer in actie te komen. Het is in niemands belang om deze toptransfer in de waagschaal te stellen”, benadrukt Driessen.

Algemeen directeur Edwin van der Sar bevestigde onlangs via de officiële clubkanalen dat Ajax een ‘task force’ heeft opgezet, onder meer om de situatie van spelers met aflopende contracten te onderzoeken. De voormalig doelman liet weten dat een ‘task force van twee of drie mensen per groepering’ wordt opgezet om 'alle moeilijke zaken, alle mogelijkheden en alle onmogelijkheden' te onderzoeken voor het geval de competities toch niet voor 30 juni afgerond kunnen worden. Het is niet duidelijk welke ‘groeperingen’ Van der Sar onderscheidt, welke personen deel uitmaken van de task force en welke ‘moeilijke zaken’ verder worden onderzocht.