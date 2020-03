PSV overweegt prachtige geste: ‘Maar alles wel in de juiste proporties’

Donderdag werd bekend dat Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Bayer Leverkusen in Duitsland een noodfonds hebben opgetuigd voor clubs in Duitsland die door de coronacrisis in financieel zwaar weer terecht zullen komen en Toon Gerbrands sluit niet uit dat hetzelfde zal gebeuren in Nederland. De algemeen directeur van PSV zegt bereid te zijn om financiële steun te bieden aan clubs die in de problemen zullen raken ten gevolge van de coronacrisis.

Gerbrands benadrukt donderdag in gesprek met Omroep Brabant dat alle neuzen dezelfde kant opstaan, nu de Eredivisie stilligt vanwege het coronavirus. "De Nederlandse clubs hebben momenteel dagelijks overleg met elkaar en de KNVB. Er is sprake van een wij-gevoel", vertelt de beleidsbepaler. Een initiatief zoals in Duitsland, waar de Champions League-clubs samen een noodfonds van twintig miljoen euro hebben opgetuigd, is door de Nederlandse clubs nog niet besproken volgens Gerbrands.

"Als er binnen dat gremium iets vergelijkbaars ontstaat, dan is dat natuurlijk bespreekbaar", benadrukt de directeur van PSV. Gerbrands hoopt dat de Nederlandse clubs het hoofd boven water kunnen houden nu er voor onbepaalde tijd geen inkomsten binnenstromen. "De bedrijfstak is gebaat bij continuïteit. Maar alles wel in de juiste proporties natuurlijk. Wij werken met totaal andere budgetten dan die clubs in Duitsland"

"Het is een prachtig initiatief, een mooi voorbeeld van solidariteit", vervolgt Gerbrands over de actie van Bayern, Dortmund, Leipzig en Leverkusen in Duitsland. "Het gros van het bedrag is afkomstig uit de opbrengsten uit de Champions League. We weten allemaal dat er grote bedragen te verdienen zijn en de clubs die deze actie ondernemen behoren qua begroting tot de top. Het is zeer sympathiek dat ze een deel van hun inkomsten ter beschikking stellen aan de andere clubs."