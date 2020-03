Studio A Spor ligt in deuk: ‘Als dit zo doorgaat kom ik zo vijf à zes kilo aan’

De Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gaf zich vorige week als één van de laatste voetbalbonden over aan het coronavirus, waardoor er inmiddels ook in Turkije niet meer gevoetbald wordt. De meeste spelers hebben van hun clubs een trainingsschema meegekregen om thuis in quarantaine enigszins fit te blijven, maar Sergen Yalcin realiseert zich dat dat vermoedelijk tegen beter weten in is.

De trainer van Besiktas geeft woensdag telefonisch een interview aan televisiezender A Spor en krijgt de lachers in de studio op zijn hand, wanneer hij antwoordt op de vraag wat zijn spelers op dit moment uitspoken. "Ik zweer het je, ik heb geen idee wat ze doen", zo laat Yalcin optekenen. De oefenmeester lijkt de verantwoordelijk om fit te blijven volledig bij zijn spelers neer te leggen. "We hebben ze een bepaald trainingsprogramma meegegeven. Ze doen thuis wat dingen, maar het is nimmer te vergelijken met een normale training."

Besiktas speelde zijn laatste wedstrijd voordat de Süper Lig werd stilgelegd doelpuntloos gelijk tegen stadsgenoot Galatasaray. De werkgever van onder anderen Jeremain Lens neemt na 26 van de 34 speelrondes een vijfde plaats in op de ranglijst en mag heel stiekem nog dromen van de landstitel: de achterstand op koploper Trabzonspor bedraagt nu negen punten. Yancin weet niet wanneer de coronacrisis in Turkije bezworen zal zijn, maar rekent erop dat zijn spelers zich weer volledig moeten optrainen zodra de autoriteiten groen licht hebben gegeven om de competitie te hervatten.

Oyuncular evde çalisiyor mu? Sergen Yalçin: "Valla hiçbir bir fikrim yok oyuncularla ilgili." Netlikte Sergen Yalçin gibi ol... pic.twitter.com/BNGNMq5rtP — Forza Haber (Yeni hesap) (@forzahaber_) March 26, 2020

"Als dit nog drie of vier weken zo doorgaat, zal de conditie van de spelers met minstens vijftig procent zijn afgenomen. We kunnen de training niet hervatten voordat er een officieel statement is van de voetbalbond", vervolgt de oefenmeester van de grootmacht uit Istanbul. "Op afstand met een liveverbinding samen trainen? Dat lijkt me niet nodig. Het zijn allemaal professionele gasten, ze weten wat ze moeten doen. Het lijkt me geen gezonde situatie om de spelers op afstand in de gaten te houden en de pers daar vervolgens mee te voeden."

Yalcin legt uit dat de straten in Turkije leeg zijn door de coronacrisis, net als vrijwel overal in Europa. "Nu iedereen de ernst van de situatie inziet, zijn de straten leeg. Ik weet niet wanneer het normale leven zal terugkeren, maar ik reken erop dat dit zeker tot mei wel zal aanhouden. We weten niet wanneer het virus zal verdwijnen en wanneer het normale leven weer op gang zal komen. We verlaten ons huis niet en volgen de regels die ons zijn opgelegd door de politiek."

"We waarschuwen de mensen die hun huis verlaten, maar we moeten ook begrip hebben voor die mensen", vervolgt de coach. "Je hebt ook frisse lucht nodig. Het is bovendien moeilijk om alleen maar thuis te zitten. Ik heb een Netflix-abonnement aangeschaft, want ik zit de hele dag thuis. Sporten? Nee, dat doe ik niet. Ik probeer wel minder te eten, maar ook dat is lastig thuis. Als ik nog minimaal een maand thuiszit, kom ik zo vijf à zes kilo aan", besluit Yalcin met een knipoog.