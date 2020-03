Ajax apetrots na toptransfers: ‘We kopen geen legendes, we creëren ze’

Ajax is commercieel gezien een ‘gillend succes’, zeker in vergelijking met andere Nederlandse topclubs, constateert Adformatie. Het vakblad over reclame, marketing en media houdt commercieel directeur Menno Geelen voor een deel verantwoordelijk voor het commerciële succes van de Amsterdamse club. Geelen zelf is blij dat Ajax commercieel kan profiteren van de filosofie van de club.

Geelen legt in gesprek met Adformatie uit dat ‘het opleiden van talent bij Ajax in het DNA’ zit. "We don’t buy legends, we create them. Dat hebben we met Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Donny van de Beek weer laten zien", vult de beleidsbepaler aan. Geelen stipt aan hoe spelers als De Ligt, De Jong en Van de Beek vanuit de jeugd van Ajax grote stappen hebben gezet, al belandde De Jong wel pas op latere leeftijd in Amsterdam.

De Ligt en De Jong verkasten afgelopen zomer uiteindelijk naar respectievelijk Juventus en Barcelona, terwijl Van de Beek aankomende zomer op de nominatie staat om een toptransfer te maken. "Talentontwikkeling, creativiteit en aanvallend denken, dat zijn de kernwaarden waar we miljoenen mensen over de hele wereld mee willen inspireren”, vervolgt Geelen. “Als we er zo trots op zijn dat we geen legendes kopen, maar creëren, dan moeten we niet de inkomende transfers vieren, want dat doet elke club al."

Nadat De Jong zijn transfer Barcelona had afgerond, feliciteerde Ajax de Catalanen middels advertenties in kranten en op een grote bus met hun aankoop. Dat legde Ajax geen windeieren. "Op deze manier vierden we juist dat ons toptalent bij een topclub terechtkwam. We kiezen graag voor een ander inzicht dan geldend in de markt. Het was sympathiek naar iedereen en het leverde voor een bedrag van twaalf duizend euro aan buitenreclame en een aftermovie een bereik op van dik 65 miljoen", legt Geelen uit.