‘Typisch Ziyech, laat hij zijn telefoon zien en staat er opeens ‘Frank Lampard’’

Lars Veldwijk is goed bevriend met Hakim Ziyech en wist dan ook al in een vroeg stadium dat hij bezig was met een transfer naar Chelsea. Toen de ex-speler van Sparta Rotterdam en aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Ajax bij elkaar waren, toonde Ziyech een WhatsApp-gesprek op zijn telefoon aan Veldwijk. Laatstgenoemde was verbaasd toen hij zag met wie Ziyech in gesprek was.

Veldwijk wist nog niets van de gesprekken tussen Ziyech en Chelsea. “Dat is typisch Hakim. Laat hij opeens zijn telefoon zien en dan staat er opeens Frank Lampard. Ik zag een heel WhatsApp-gesprek, toen werd ik helemaal gek. Hij blijft er dan heel mooi nuchter onder: Ja ja, het komt misschien rond”, zegt Veldwijk in gesprek FOX Sports-presentatrice Fresia Cousiño Arias.

Veldwijk bevestigt dat Chelsea heeft geprobeerd om Ziyech in januari al over te nemen van Ajax. “Maar dat is toen niet gelukt." Na dit seizoen vertrekt de Marokkaans international voor minimaal 40 en maximaal 44 miljoen euro naar Stamford Bridge. "Hij heeft meerdere aanbiedingen afgeslagen en gewacht op een topclub. Hartstikke mooi voor hem dat het wachten toch beloond is, dat die topclub er alsnog is gekomen."

Ziyech mag zich vanaf 1 juli speler van Chelsea noemen. Nu de competities zijn stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus, is het onbekend of en wanneer de bal weer gaat rollen. Mocht de Eredivisie na 30 juni nog niet zijn afgerond, dan is het mogelijk dat Ziyech nog langer bij Ajax blijft.