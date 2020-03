Ronaldo hekelde ‘knollentuin’ Mestalla: ‘Het is een schande, maai het gras!’

Gary Neville kende als trainer van Valencia een weinig succesvolle periode. Hij hield het nog geen vier maanden vol in het Mestalla, maar bewaart desondanks mooie herinneringen aan zijn tijd in Spanje. In een podcast van Sky Sports gaat hij in op een thuiswedstrijd tegen Real Madrid. Neville deed er alles aan om een goed resultaat te behalen tegen de Koninklijke en gaf de grasmeester de opdracht om het gras niet te maaien en te besproeien, zodat de Madrilenen niet hun favoriete spel konden spelen. Het leidde tot boosheid bij Cristiano Ronaldo, vertelt Neville.

In het seizoen 2015/16 werd Neville aangesteld bij Valencia, dat een moeizame jaargang beleefde. Voor eigen publiek waren de kansen tegen Real Madrid niet groot en dus was de trainer inventief. In aanloop naar de wedstrijd werd ‘een knollentuin’ gecreëerd. De tactiek leverde succes op, want Valencia hield een punt over aan de ontmoeting met de ploeg van toenmalig trainer Rafael Benítez. “Het werd een ongelofelijke avond”, zegt hij in de Sky Sports’ Off Script podcast. “Het werd 2-2 tegen Real Madrid in een wedstrijd die we op het einde nog bijna wonnen. Het was de laatste wedstrijd voordat Benítez werd ontslagen.”

“Wat ik me het beste herinner van die wedstrijd was onze tactiek. We lieten het gras erg lang groeien en we besproeiden het veld niet, zodat de bal niet zo snel rond zou gaan in de hoop om Cristiano Ronaldo en Gareth Bale af te remmen. Het was een knollentuin”, aldus Neville, die bij Manchester United nog samenspeelde met Ronaldo. “Cristiano kwam voor de wedstrijd nog naar me toe en hij zei: het is een schande, je moet het gras maaien. Dat ging dus niet gebeuren. Het bestond niet dat hij die avond zou gaan dribbelen.”

Ronaldo was vrijwel onzichtbaar die avond in januari 2016. Karim Benzema schoot de bezoekers op voorsprong, waarna Dani Parejo vanaf de strafschopstip voor de 1-1 tekende. Nadat Real Madrid met tien man kwam te staan na een rode kaart voor Mateo Kovacic bracht Bale de stand op 1-2. Niet lang daarna werd het 2-2 via Paco Alcácer. In de slotfase had de thuisploeg nog kansen op de overwinning, maar zo ver kwam het niet. Neville hield het vol tot aan maart van dat jaar en moest inrukken vanwege tegenvallende resultaten.