Veldwijk emotioneel na ‘kwetsende’ beelden: ‘Alsof ik naar Korea ben gevlucht'

Lars Veldwijk heeft op Instagram een emotioneel bericht geplaatst als reactie op een documentaire van zijn ex-vriendin Monica Geuze. De spits van Jeonbuk Hyundai Motors zegt verbaasd te zijn door de manier waarop over hem gesproken wordt in Like Monica en hij voelt zich daardoor gekwetst. Veldwijk vindt het onterecht dat hij wordt neergezet als ‘geldwolf’.

Veldwijk had in januari zijn gewenste transfer naar Zuid-Korea te pakken. Hij aasde al langer op een lucratief avontuur en verliet Sparta Rotterdam voor een contract tot medio 2021 in de K-League. In de documentaire op Videoland wordt er negatief over Veldwijk gesproken. Op sociale media erkent de 28-jarige aanvaller dat hij hier allesbehalve blij mee is. “Er zijn een paar dingen gezegd in de aflevering die mij als persoon hebben gekwetst en waardoor ik dit kwijt wil!”, aldus een emotionele Veldwijk. “Ik zelf zal persoonlijk nooit slecht praten over de moeders van mijn kinderen in het openbaar of online, alleen leven we helaas in een wereld waar tegenwoordig alles online moet!”

“Ook wordt het verwoord alsof ik naar Korea ben gevlucht”, vervolgt de ex-speler van onder meer FC Groningen. Volgens Veldwijk wordt in de video het beeld geschetste dat hij een geldwolf zou zijn en niets om zijn kinderen zou geven omdat hij naar Zuid-Korea is vertrokken. “Mensen, begrijp alsjeblieft dat je als voetballer niet altijd een keuze hebt waar je maar kan gaan voetballen en dat het altijd een droom van mij is geweest om de wereld te zien, andere culturen te ontdekken en mooie ervaringen op te doen!”

Veldwijk geeft aan dat hij liever samen met zijn kinderen in Nederland had gewoond. “Maar helaas loopt niet alles altijd zoals je wilt”, aldus de spits. “Ook is deze stap voor mij financieel niet onbelangrijk, dat zal ik nooit ontkennen, maar ik zit hier aan de andere kant van de wereld om mijn droom waar te maken en voor de toekomst van mijn kinderen te werken!”