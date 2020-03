Feyenoord lijkt signaal af te geven met contractnieuws over Botteghin

Feyenoord heeft de contracten van Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden, Calvin Verdonk en Elber Evora formeel opgezegd, zo meldt de Rotterdamse club donderdagmiddag via de officiële kanalen. Clubs met spelers die over een aflopend contract beschikken moeten altijd vóór 1 april voor een formele opzegging zorgen, anders wordt de samenwerking automatisch met een jaar verlengd. Feyenoord benadrukt echter dat het niet betekent dat er ook daadwerkelijk afscheid wordt genomen van het viertal.

"In de praktijk betekent de formele opzegging niet altijd een einde van de samenwerking", geeft de clubleiding van Feyenoord aan in het persbericht. "Eventueel treedt de club op een later moment nog met één of meerdere van de betreffende spelers in gesprek over een nieuwe verbintenis voor komend seizoen." Het is nog niet bekend of voornoemde spelers op korte termijn in actie komen voor Feyenoord, nu de Eredivisie vanwege de coronacrisis is stilgelegd. Het is nog onduidelijk wanneer het seizoen wordt hervat.

Botteghin en Van der Heijden vormden het hart van de Feyenoord-verdediging in het kampioensjaar 2016/17, toen voor het eerst in bijna twee decennia het kampioenschap in de wacht werd gesleept. Onder trainer Dick Advocaat is Botteghin nog steeds een vaste waarde. Aan het begin van deze jaargang, toen Jaap Stam nog de scepter zwaaide, was de centrumverdediger zelfs aanvoerder. Inmiddels is de aanvoerdersband overgedragen aan Steven Berghuis. Samen met van der Heijden veroverde Botteghin naast de landstitel ook tweemaal de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.

Van der Heijden kreeg met de komst van Advocaat naar Feyenoord ook weer speeltijd, maar het lijkt er sterk op dat de mandekker niet langer gewenst is in Rotterdam. Hij werd eerder dit seizoen al genoemd bij onder meer FC Twente en Panathinaikos. Tot een transfer leidde dat echter niet. Verdonk wordt dit seizoen uitgeleend aan FC Twente en de kans lijkt klein dat de verdediger terugkeert bij Feyenoord. Evora maakt deel uit van de A-selectie, maar een debuut in de hoofdmacht zat er nog niet in voor de sluitpost