Derksen countert ‘onzin’-reactie Van Breukelen: ‘Dat zou ik ook zeggen’

Johan Derksen meldde maandagavond in Veronica Inside dat Hans van Breukelen als commissaris van PSV er alles aan heeft gedaan om Mark van Bommel weg te werken als trainer. Volgens Van Breukelen is er niets waar van de stelling van Derksen. "Ik heb niets van deze onzin meegekregen. Het woord onzin zegt genoeg, toch?", zei de oud-doelman tegen PSV Inside. Voor Derksen reden om wederom met een reactie op het hele gebeuren bij PSV te komen.

"Dat zou ik ook zeggen als ik Hans van Breukelen was", zegt Derksen donderdag in een video-item van Veronica Inside. "Het zal wel dat hij dat zegt. Ik weet dat de raad van commissarissen toch wel redelijk druk op de directie gelegd heeft dat Van Bommel ontslagen moest worden." Derksen weet dat Van Breukelen zich in de raad van commissarissen van PSV voornamelijk bezighoudt met voetbalgerelateerde zaken en daardoor meepraat over de positie van de trainer. "Als er voetbalzaken besproken worden bij de rvc van PSV dan is Van Breukelen de deskundige."

Derksen haalt de aanstelling van Roger Schmidt als nieuwe hoofdtrainer van PSV naar voren. "Het is wel toeval dat er razendsnel een vervanger, een zekere meneer Schmidt, aangetrokken is", spreekt de analist zijn verbazing uit. "Toen Van Breukelen eventjes in dienst was bij de KNVB (als technisch directeur, red.), heeft hij dezelfde Schmidt benaderd om bondscoach te worden. Dat zal volgens Van Breukelen allemaal wel onzin zijn, maar het zijn toch wel feiten."

Volgens Derksen was de positie van Van Bommel, die medio december werd ontslagen, intern onhoudbaar geworden. "Wat ze bij PSV nog het ergste vonden aan Van Bommel, is dat hij lijntjes naar de media had: alles wat binnen de club speelde, kwam via bevriende journalisten terecht in de krant. Dat vond PSV heel vervelend aan Van Bommel", zo zei Derksen maandag in Veronica Inside.