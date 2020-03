‘Positief dat ik een jaar langer heb om me bij de EK-selectie te knokken’

Volgens BILD keert Jetro Willems in februari 2021 pas terug van zijn zware knieblessure. De linksback, door Eintracht Frankfurt dit seizoen uitgeleend aan Newcastle United, sprak via Twitter al snel zijn verbazing uit over de berichtgeving uit Duitsland. In gesprek met VTBL geeft Willems nog maar eens aan dat hij verwacht om veel eerder zijn rentree te maken op de velden.

"Er verscheen laatst een bericht in de media. Mijn blessure zou zogenaamd erger zijn dan gedacht", zo opent de verbaasde Willems. "Ik zou mijn voorste en achterste kruisband afgescheurd hebben. Wat een onzin! Ik weet niet waar dat vandaan komt." De linksback denkt dat er tijdens de coronacrisis een hoop nepnieuws naar buiten komt. "Misschien dat sommigen in deze tijden zelf nieuws gaan verzinnen?"

Het bericht van BILD zorgde voor teleurstelling bij Willems. "Het was al zwaar genoeg dat ik zo'n blessure had opgelopen en een langdurig herstel voor me had. En dan komt zo'n onzinbericht eroverheen", treurt de vleugelverdediger. "Uit zogenaamde 'betrouwbare bronnen'. Ja, zouden zij het echt beter weten dan ik? Wie is er betrouwbaarder? Zij of ik? Dit gaat echt geen jaar duren."

Willems raakte in januari geblesseerd tijdens een duel om de bal in de thuiswedstrijd van Newcastle tegen Chelsea. Hij heeft de beelden van het fatale moment echter nog niet teruggezien. "Ik heb daar geen behoefte aan. Ik geloof graag dat het een eng moment is. Maar het is gebeurd en ik wil nu lekker vooruit kijken." Willems noemt het uitstellen van het EK naar de zomer van 2021 een ‘lichtpuntje’. "Toen de geruchten gingen dacht ik al: 'dat zou mooi zijn voor mij'."

"Ik had, net als Memphis Depay, kunnen proberen het EK te halen, als het komende zomer was doorgegaan. Dat was mogelijk geweest ja", benadrukt Willems. "Maar mijn situatie was wel totaal anders. Memphis was al een bepalende, belangrijke schakel in het Nederlands elftal. Ik had onder bondscoach Ronald Koeman nog niet één keer bij de selectie gezeten. Dat is natuurlijk wel een groot verschil." Een plaats in de definitieve EK-selectie was wellicht geen realitische optie geweest. "Waarvoor precies had ik me dan moeten haasten?"

"Dat ik nu een jaar langer heb om me bij de EK-selectie te knokken, zie ik als wat positiefs in deze rare situatie", aldus Willems, die nog niet weet bij welke club hij volgend seizoen speelt. "Ik heb daar nog niet met Eintracht Frankfurt over gesproken." Een langer verblijf in de Premier League ziet de verdediger wel zitten. "Die competitie past bij me, vind ik. Maar ik ben daar nog niet echt mee bezig. Eerst maar eens helemaal fit worden."